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台積電、聯電攜手育高階人才　台科大開設「半導體產業學分班」

▲▼ 台灣科技大學,台科大EMRD碩士在職專班。（圖／台科大提供）

▲台科大EMRD碩士在職專班。（照片攝於疫情前） （圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣半導體人才荒，台科大開設半導體產業學分班，並在高階科技研發碩士在職學程EMRD增設半導體暨供應鏈產業研發與經營管理組，之後預計將成立高階半導體經營暨研發碩士在職學程(SEMI-EMRD)，積極搶攻培養半導體高階經營研發人才。

台科大校長顏家鈺表示，台科大2015年率先設立EMRD，是科技產業的EMBA，培育許多技術長人才，迄今已經第七屆，學生為平均年資約15年的上市櫃企業資深高階主管，畢業學生平均3年內升職或轉職比例高達一半，台科大現更將進一步規劃一系列課程來協助培育台灣半導體產業發展所需高階研發科技人才，協助解決台灣半導體人才需求與現況。

台科大高階科技研發碩士在職學程執行長鄭正元表示，為因應半導體產業需求及全球人才競爭日趨嚴重，台科大特別延續EMRD基本架構，並專注於半導體高階經營暨研發人才所需智能，規劃完整課程，如半導體科技總論、講座、IC設計、製造、封測及設備與材料和廠務、光電顯示與功率半導體應用等供應鍊產業縱向專業課程。

▲▼ 台灣科技大學,台科大EMRD碩士在職專班。（圖／台科大提供）

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▲台灣科技大學。（圖／台科大提供）

鄭正元說，除了半導體專業課程，也強調半導體產業擴張及高資本特色的各種募資與併購及營業模式，這些管理、產業趨勢與佈局、專利智財、營業秘密、積體電路佈局、併購法規等，都是半導體高階經營管理人才需要進修的經營課程。

台科大說明，此次開設的半導體產業學分班，將採取線上與實體課程同步實施，師資包含學界資深教授和企業界高階主管，半導體推手史欽泰院長將講授台灣半導體科技與產業發展歷程，特別的是半導體矽晶圓大廠中美晶盧明光榮譽董事長也將協助設計與安排私募與併購相關課程與師資。此外，更由多家企業高階主管如台積電、聯電、聯發科、聯詠、環球晶、合晶、盟立、帆宣、ASML、矽品、穩懋、達爾、朋程、精材、鴻海、家登等都一起共同培育促成。

半導體矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭表示，公司曾選派一位資深經理就讀台科大EMRD學程，並已於2年前升任處長，因此非常期待台科大針對半導體產業高階經營與研發人才規劃的課程，能協助台灣系統化培訓半導體高階經營與研發中堅幹部，環球晶也將鼓勵並選送員工就讀，增加競爭力。
 

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