「五倍券無助小店家」　徐巧芯：發現金遠比發振興券好

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院振興券政策引發朝野熱議，國民黨台北市議員徐巧芯13日表示，「我認為發現金比直接發消費券好，又比要拿1千出來參與的五倍券好」。她認為，以過去家裡經營早餐店的經驗來看，5倍券無法直接幫助到店家。

徐巧芯表示，經過幾個月的煎熬，小店家的現金週轉早已快撐不下去。每天的食材成本、房租、水電都是要用現金支付，疫情期間生意受到影響，許多店家快拿不出來。結果現在要振興，消費者卻仍然使用5倍券，難以收到後就使用（例如繳交水電費等），仍然增加他們週轉負擔。

徐巧芯認為，雖然很多人說，5倍券可以讓店家推出優惠，擴大消費效益。但在疫情之後，有能力推出大手筆優惠的，大多都是有好的現金流的大企業。而振興券不能找零的規定，反而讓一般人不願意到小吃店小額消費。她表示，我們推出的不該是「大賣場消費券」，而是讓小店家重新充滿活力。

徐巧芯強調，國家有紓困或振興的預算，應該花在刀口上。五倍券一本就要80元，還不含封套包裝和配送費用，全台灣人都要領，這筆行政費用真的相當可觀。更質疑「為何不能分配給最需要的人」。

文末徐巧芯也點名行政院長蘇貞昌，指蘇貞昌很喜歡說發券是怕人民存起來，但其實對一般人來說，一個月花費4千以上並不困難，「為什麼要把普通辛苦人當成對手防範？」



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