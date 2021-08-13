快訊／孕媽逆向自撞！昏迷前奮力夾腿護兒　搶救3天宣告不治

記者許宥孺、陳韻如／屏東報導

屏東一名李姓孕婦10日中午騎機車在2歲兒子外出，不料卻在路口離奇逆向衝撞路邊汽車，當場羊水破裂、胎兒不保，而她為了保護機車踏板上的2歲兒子，仍奮力用腿夾住護兒直到昏迷。警消獲報到場，緊急將李女送醫搶救，但稍早不幸消息傳出，李女搶救3天仍因傷重宣告不治。

▲屏東孕婦自撞，搶救3天宣告不治。（圖／翻攝臉書）

這起事故發生在10日中午，懷有5個月身孕的李女騎車載著2歲兒子外出，但沒想到卻在經過博愛路、忠孝路口時，突然偏離車道，離奇逆向高速自撞停放在路邊的轎車，巨大撞擊力道讓母子倆噴飛，李婦當場羊水破裂，但她在陷入昏迷前，仍是奮力地用雙腿緊夾站在前座踏板的兒子，捨身護住兒子安危，讓兒子僅受到輕傷，自己則重傷送醫。

據了解，李女車禍當時，羊水當場破裂，送醫後腹中胎兒不保，她更是陷入重度昏迷，然而稍早不幸消息傳出，李女搶救3天後，仍於13日上午7時許宣告不治。

▲孕婦騎機車撞騎樓汽車。（圖／民眾提供）

由於事故是如何發生不得而知，丈夫邱男指出，警方第一時間嘗試調閱路口監視器畫面釐清原因，但卻發現關鍵的監視器竟然壞了，僅有兩側路口拍到李女騎車經過、及撞上路旁轎車的撞擊畫面，但中間為何會偏離車道逆向仍需釐清，而邱男也悲痛請求當下經過的民眾提供行車紀錄器，希望能夠事故始末。