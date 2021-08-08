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「戰機迎國手」日網嗨了！熱議「台湾です」風潮　讚：值得學習

▲▼ 東奧開幕式，中華隊 。（圖／體育署提供）

▲我國代表隊奪下2金、4銀、6銅共12面獎牌，刷新紀錄，其中有6項目首次奪牌。（圖／體育署提供）

記者詹雅婷／綜合報導

日媒時事通信6日報導，這次史上最強台灣隊讓奧運成為全台熱潮，開幕式稱呼我國代表隊為台灣的這一刻，讓「台湾です」成為流行用語，總統蔡英文連日恭賀選手，更在選手返國的時候，派出主力戰機幻象伴飛。文章發表後引發大批日本網友熱烈討論。

文中提到，這次台灣代表隊拿下史上最多獎牌，除了選手表現亮眼外，代表隊名稱也引發熱議。在NHK主播開幕式轉播時，直接稱呼我國代表隊為台灣（台湾です），立刻讓台灣網友們驚呼，日文的「台湾です」也成為流行用語。

此文刊出後引來大批網友討論，迄今已出現約2000則留言，「對日本來說，台灣就是台灣」、「我看到台灣選手也會很自然地為他們加油，『台湾です』是很理所當然的」、「拿到這麼多面獎牌真的很不容易」、「讓戰機迎接（選手搭乘的班機）返國，真的超讚」。

也有人說，「希望台灣也能參加棒球比賽」、「羽毛球超強，舉重項目出賽的郭婞淳也厲害」、「值得向台灣學習的東西有很多」。

曾擔任《朝日新聞》新加坡、台灣分局長的日本資深媒體人野嶋剛也在留言處分析，台灣這次「為什麼這麼強」的因素包含，日本因為距離台灣很近、沒有時差，就連文化都很熟悉，「幾乎可以像是在主場一樣戰鬥。」其次是日本人對台灣很有好感，所以工作人員也都會在場邊替台灣選手加油助威。

另外台灣在過去這段時間，國內幾乎沒有疫情，所以選手在訓練上也沒有受到限制，能準備得相當充分。野嶋剛最後提到，台灣原住民出身的選手表現尤其亮眼，例如舉重奪金的郭婞淳、柔道摘銀的楊勇緯等，「看來台灣自10年前開始對原住民選手的培育計畫成功了。」

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