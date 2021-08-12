性侵犯被化學閹割！求饒別再注射：我還有家人孩子

▲犯罪者求饒。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

對於性侵孩童以及性侵犯，多數民眾都不能原諒其行為；在哈薩克，只要性侵孩童被定罪，犯罪者必須接受化學閹割。由於過程相當痛苦，許多犯罪者呼籲，禁止這野蠻的程序；更有人痛哭，「我還有我的家人和孩子。」

根據《每日郵報》報導，哈薩克2016年針對所有被判犯有兒童性罪行的男性制定了嚴厲的新法律，並通過化學閹割等相關法案；據了解，化學閹割是通過定期注射進行的，即使在長期監禁後仍將繼續，而藥物的主要成分為「醋酸環丙孕酮（Cyproterone）」，注射後將不會有生理反應。

一名強姦兒童的犯罪者形容，第一次注射後非常疼痛；他呼籲，禁止野蠻程序。另一名犯罪者請求社會寬恕，「我很抱歉我犯下了這樣的罪行，懇求化學閹割的人，取消你的決定，我還很年輕。」一名戀童癖者則說，「我知道這對我的身體有害，這會影響我將來的健康。」

至於性侵犯馬拉特（Marat）則表示，過去因犯下強姦兒童未遂服刑15年，至今已進行了3次注射，導致他無法有生理反應，「就我男人的健康而言，一切都非常糟糕，我需要性生活，但在那裡沒有任何效果。」他不解，「為什麼要閹割我？我承認我有罪，但我想活得更久，我還有我的家人和孩子。」

哈薩克除了祭出化學閹割政策，還會公布性侵兒童犯罪者出獄後的照片、姓名以及地址，並且發布潛在危險的戀童癖者位置。

針對犯罪者在節目上求饒，化學閹割醫護員Zoya Manaenko痛斥，他們對兒童犯下了可怕的罪行，法律如此允許是正確的，性侵兒童的人本應面臨這種終極懲罰。

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