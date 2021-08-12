拼貼記憶　台東文健站傳承創新部落長者故事

▲台東文健站傳承創新部落長者故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升部落長者的健康及生活品質，台東縣政府在部落文化健康站推動預防及延緩失能照護方案，以拼貼布畫及影像紀錄等方式 留存長者的部落故事，12日在縣府舉辦文健站懷舊創新計畫啟動記者會，縣長饒慶鈴表示，期盼此計畫成為收集彙整原民文化的平台，藉由拼貼畫等方式收集耆老的生命故事和記憶，傳承部落文化。

啟動記者會由馬蘭文健站序幕表演，饒慶鈴表示，台東擁有全國最多的91個文健站、服務超過2800位部落長者，目前文健站長者的疫苗施打率達到約74%，自疫情警戒調降以來文健站也陸續恢復開站，至今共有38個文健站開站上課。

另外，去年開始與台東大學合作開設體適能課程、食農部落健康美食課程，今年更建置了部落運動地圖，並自8月起創全國先例全面增設專職廚工，致力提升部落長者的健康。

今年首次辦理懷舊計畫，從原住民耆老們的部落記憶出發，透過口述、藝術創作以及與他人分享3部分，引導長者回溯記憶，透過腦力激盪達成延緩失能的效果，並重新肯定自我，希望建立多元完善的文健站照護 讓老人家健康快樂地變老。

縣府原民處說明，此次計畫以「與自己相遇—擁抱生命意憶」為主題，以拼貼布畫及影像紀錄等方式 留存長者的部落故事，讓長者從回憶中找尋生命的價值，包括舉行懷舊團體治療課程，培訓照服員以拼貼布畫收集部落故事，台東也是全台第一個帶領文健站照服員取得衛服部「預防及延緩失能照護方案」師資人才資格的縣市，讓照服員有第二專長回饋社會。

後續將由照服員帶領長者創作個人作品，除了將故事製成創意格拍動畫，也將碎布貼畫變成當下最流行的桌上遊戲牌卡，讓部落故事能聽、能看還能玩！未來會將這些牌卡帶到國外，帶著長輩的故事一起邁向國際。

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