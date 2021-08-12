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LIVE／新北＋1「永和社區大樓231人隔離」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。個案分布為台北市3例、新北市1例，市長侯友宜召開防疫記者會說明最新疫情，《ETtoday新聞雲》全程直播。

永和某里爆發社區感染，累計已5人確診，新北9日起啟動擴大篩檢專案，全棟231名住戶匡列隔離。侯友宜12日表示，今天目前為止沒有新增個案，會把永和社區穩穩的控制住，阻斷隱形傳播鏈。

▲▼侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例，個案分布為台北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,289,602例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,272,067例排除)，其中15,820例確診。2020年起累計817例COVID-19死亡病例，其中809例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

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