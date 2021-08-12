高端疫苗8／23開打！李秉穎揭「下一步計畫」：可具體得保護力評估

▲第六輪疫苗為高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）。

記者張乃文／台北報導

指揮中心日前宣布，第六輪疫苗由高端接續上場，可預約時間自8/16上午10時起至8/18中午12時截止；施打期間預計自8/23開始。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今透露，接下來會進行對照分析，以國人接種的3種疫苗，加上未施打者進行4組數據的研究。

李秉穎今（12）在廣播節目提到，臨床試驗報告就可看到，高端疫苗的不良反應發生率低，這也是蛋白疫苗的特點，像是美國的Novavax同樣如此。他指出，單看發燒比例，高端受試者是約百分之零點零幾，安慰劑者也差不多是這個數字，而Novavax則為1%或1%不到。

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▲李秉穎表示，高端疫苗的不良反應發生率低。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

「不良反應發生率低是事實」李秉穎強調，事後還是會做使用研究分析去追蹤接種疫苗者的狀況。至於有效性的部分，他指出，會開始進行授權使用後的效益分析，台灣目前打了3種疫苗，可做對照分析，用健保資料庫或疫苗接種紀錄進行大數據研究，假設有人染疫，可分析他以前打過哪個廠牌的疫苗。

李秉穎提到，目前國內有AZ、莫德納及高端，加上沒打疫苗的比較，共有4組數據，如此就可得到具體保護效力評估，這也是未來將進行的研究。

▲高端預計於8/23開打。（圖／指揮中心提供）