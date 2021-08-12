藏金閣14日降級後首拍　室內外同步競標共享樂

▲台南市環保局藏金閣，將於8月14日舉行降級後首次拍賣活動，精選百餘件高質量檜木傢具及捷安特Bike Day極黑單車競拍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19防疫降為二級，台南市環保局藏金閣，將於8月14日舉行降級後首次拍賣活動，精選百餘件高質量檜木傢具及捷安特Bike Day極黑單車競拍，為做好人流管控，此次拍賣採室內外連線同步進行，歡迎有興趣民眾踴躍前來競標。

二級警戒規範室內限50人、室外限100人。索取號碼牌者優先入場，若室內人數達上限，未能進入室內主拍賣場者，可在室外廣場喊價區透過同步連線方式，在副拍賣官的主持下，無秒差地同步參與室內競標。環保局表示，活動當天藏金閣粉專將會另行直播，但不開放臉書觀眾競價，不受理直播文的出價留言。

疫情期間，藏金閣木工師傅們精心修繕了許多大型傢俱，已於藏金閣粉絲專頁公開商品細節圖文，欲搶先得知傢俱資訊的民眾，可於藏金閣粉絲專頁上的「#金大哥開箱文」作查詢，或於藏金閣官方網站拍賣寶物競標區預覽，也可於週一至週五開放時間至藏金閣現場感受實木家具的質感與香氣。(本次大型家具拍品眾多，實際拍賣品項則以當日現場狀況為主)。

Bike Day捷安特極黑單車是捷安特限量的鋁合金入門車款，搭配島野21速變速系統系，經過專業技師調校已恢復原有功能及良好性質，是通勤代步或休閒運動的最佳夥伴。

環保局補充，這次拍賣活動資收兌換服務正常舉辦，戶外小農市集皆暫停1次，拍賣當天推出平價傢俱區買3件，其中1件免費（贈送最低價）優惠，至藏金閣臉書按讚，即可於美學班攤位免費領取培養土1包。另外，現場提供完善的防疫措施，活動全程務必確實戴口罩、保持社交距離，並配合活動實聯制及體溫量測等相關事項，請民眾安心前往參與（東區府東街41巷6號）。

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