明霸克露橋斷！桃源區代「冒險走河床」　遭土石流沖走失蹤整夜

記者葉國吏／綜合報導

高雄市桃源區明霸克露橋因溪水爆漲沖刷斷裂，桃源區國民黨籍區民代表謝宜真11日下午冒雨前往部落慰問受困居民，沒想到走進玉穗溪河床便道時被土石流沖走，至今仍下落不明，預計今早6點將再度搜救。

▲桃源區國民黨籍區民代表謝宜真。（圖／記者葉國吏翻攝）

明霸克露橋是桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落的主要通道，7日下午因玉穗溪溪水暴漲沖斷，3部落頓時成孤島。謝宜真與代表會副主席、杜姓代表等4人，昨天下午1點半從河道引橋走到對岸，慰問復興、梅山及拉芙蘭里5百多名居民，沒想到謝宜真卻不慎被土石流沖走，至今仍下落不明。

▲明霸克露橋斷第5天，桃源區代表落水失蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

復興里里長江維明還原跟謝宜真代表遇土石流的過程，他說，當時走在玉穗溪溪水暴漲的土石流區中間，突然聽到怪異聲音，其他里長一直喊說「趕快！趕快！」接著就看到泥流越來越多，他心想「不對勁！」後面可能還有更大的。

江維明說，由於當時大家走在橋邊緣的鋼樑上，看到謝宜真代表動作較慢，他趕緊叫她跳下來，後來不慎踩空的時候，原本還有抓到她的手，但靠在欄杆後瞬間又一波泥流沖來，還有一個大木頭壓到代表的頭，兩人也因此被淹沒沖散。

搜救人員獲報後出動9車16人搜救，並於下游寶來一、二橋設攔截點監看，不過截至11日晚間8點50分仍未果，最後因天黑雨大視線很差結束行動，預計今早6點再搜救。