黑人用「安博盒子」看盜版奧運！法務部說重話：以合法手段支持選手

▲黑人使用安博盒子被抓包。（圖／翻攝自黑人、范范臉書）

記者柯振中／綜合報導

東奧賽事完整落幕，不少民眾先前守在螢幕，替選手加油。過程中有知名藝人「黑人」陳建州被抓包，使用非法的數位機上盒收看賽事，法務部也為此回應，這樣的行為有侵權疑慮，也會損害合法業者的原意，皆下來將多管齊下，遏止數位、境外網路侵權。

法務部說明，政府長時間貫徹政策，落實保護智慧產權，身為執法部門，更是責無旁貸，所屬的檢察機關長期以來，積極查緝反著作權法的案件，建構合法業者的智慧產權發展、保護的環境。

法務部提到，這次東奧賽事當中，台灣國手辛苦訓練，在賽場上展現成果，只有透過合法授權的媒體轉播收看，才是給予最大的尊重，同時落實保護智慧產權。

▼陳建州否認用安博盒子看東奧，范瑋琪的臉書卻拍到「白色小盒」。（圖／翻攝范瑋琪臉書）



法務部表示，對於數位機上盒的規範，2017年5月1日曾修正著作權法，該法第87條、第93條當中。以下為法條的規範：

（一）以機上盒提供使用者可連結至非法盜版網站之電腦程式。

（二）指導、協助或提供預設路徑供使用者連結至非法盜版網站。

（三）製造、輸入或銷售載有可連結至非法影音內容的程式之機上盒等，均列為數位侵權行為。

法務部說，若犯了上述的侵權行為，最高可處2年有期徒刑，或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

法務部提及，此次台灣國手表現優異，令國人引以為傲，也讓全世界刮目相看，希望民眾尊重智慧財產權，以合法手段支持選手，相關部門也會持續執行侵權案的查緝工作，希望以多管齊下的方式，遏止數位、境外網路侵權，讓台灣的智慧產權保護更加國際化，再度讓世界刮目相看。

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