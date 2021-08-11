「他都打到了！」女桌4金神人狂讚林昀儒　分析2球風：是最高水準

▲林昀儒對戰中國球王樊振東。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

「小林同學」林昀儒和球王樊振東的四強戰引發外界關注，就連前中國桌球傳奇女單選手鄧亞萍也忍不住讚許，「我覺得真的是非常的精彩」，雙方都發揮得非常好，而以整場比賽來看，林昀儒這個小將靈活多變，且出手也相當狠。

曾在奧運奪下4面金牌的鄧亞萍看了林昀儒和樊振東的對戰後，在微博上表示除了觀眾以外，他們這些在打桌球的人也覺得雙方發揮得很好，力量、速度、變化、旋轉都很棒，「代表著當今世界最高水平這樣的一種體現。」

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以整場比賽來看，鄧亞萍認為林昀儒發揮得特別出色，比起以往，小林同學打得更狠、更有力，但卻不失靈活多變的特色，「打球我們講比較巧、比較靈，這是他一貫的風格。」鄧亞萍震驚表示，林昀儒出手、出球的力量都提高了，可說是突飛猛進，超出常人想像。

▲這場賽事相當經典。（圖／路透）

「覺得不該這樣的發力，他（林昀儒）都給發力，不光是發力，他還都給你打到了，這個就非常難受。」鄧亞萍接著評價樊振東，在林昀儒表現這麼出色的情況下，樊振東能頂住壓力，無非是以不變應萬變，「堅持自己的打法，相信自己」，雖然沒有太驚豔的球，但卻成熟許多。

鄧亞萍也說，「我們最重要的是看一個運動員他有多大的起伏，他的穩定性有多好，這是非常重要的一個環節」，在這場比賽中，樊振東的起伏沒那麼大，林昀儒則是相對大一些。

▲林昀儒。（圖／路透）

「整個比賽林昀儒其實是自己在給自己比賽。」鄧亞萍認為，林昀儒有好幾球都打得非常果斷、毫不猶豫，「我就發力，我就是狠，所有球沒有低質量的，我全部都是高質量的」，這當然就帶給樊振東極大的壓力。

鄧亞萍最後也總結這場比賽，強調「穩定戰勝一切」，不論是心態還是技術發揮，穩定就能壓倒一切。