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為什麼奧運總是「不辦棒球」　網揭最致命原因：很浪費錢

▲▼東京奧運棒球準決賽，韓國對日本。（圖／路透社）

▲有網友對於為什麼奧運不是每一屆都有棒球感到疑惑。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

東京奧運剛閉幕不久，許多網友對於這一屆奧運的各種精彩事蹟還是意猶未盡，也有人因為台灣人最愛的棒球，這次竟然沒有參加感到可惜，因為下一屆的巴黎奧運不會舉辦棒球項目，對此就有網友疑問，「為什麼棒壘球不受奧運青睞」引發熱議。

▲▼巴黎奧運接手東京閉幕式表演，掌旗手是艾菲爾鐵塔。（圖／路透）

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▲下一屆的巴黎奧運不會舉辦棒球，讓不少台灣網友感到失望。（圖／路透）

原PO在PTT的奧運板（Olympics_ISG）發文表示， 他知道一定會有人認為，因為主辦國覺得棒球沒有奪牌機會，而且許多國家國內也不盛行棒壘球，所以會刪除這個項目，但經過查詢，今年之前其實也只有2012倫敦奧運、2016里約奧運沒有棒壘球，2008之前的奧運都有，下次有棒壘球，至少要等到2028年，所以為什麼棒壘球不受奧運青睞？

對此有網友在推文中回應表示，「你的以前是多以前 1992年才開始列為正式項目」、「棒球節奏慢啊，連棒球迷也很少整場看到完，都嘛看看比賽數據跟highlight而已」「棒球要一堆人才能玩，又要場地又要一堆道具是要怎樣流行」、「場地太貴，和MLB不對頭，其他理由不重要」、「棒球太麻煩了而且不是主辦國根本沒票房浪費錢」、「場地不容易準備，除非是有在打的國家」。

▲▼ 東奧桌球混雙4強，林昀儒／鄭怡靜對上日本組合水谷隼／伊藤美誠 。（圖／路透）

▲場地效益對於主辦國來說，是選擇舉辦項目的重要考量，像桌球、羽球這類項目的場館建造與後續利用都相對容易。（圖／路透）

還有網友深入分析，桌球、羽球室內體育館即可解決，室外網球場的建造也不難，高爾夫的場地倒是蠻麻煩跟講究的，但是現今哪個有能力舉辦奧運的世界級城市，會找不到現成的高爾夫球場？所以主辦國對高爾夫場地反倒最不需擔心。

▲東奧棒球金牌戰，美國VS日本。（圖／記者王真魚攝）

▲有網友分析，棒球項目不受青睞最大的原因，就在於場地問題，對許多主辦國而言建新場地效益不大。（圖／記者王真魚攝）

籃球、排球、手球使用室內體育館，水球使用游泳池，足球、橄欖球沒專用球場的話用田徑場亦可，3對3籃球跟沙排這次日本都辦在運動公園。

網友認為，棒壘球就不一樣了，奧運辦在北美、日韓都有現成場地，但是其他國家可沒有，又不能像足球、橄欖球那樣找個田徑場打發，「我認為棒壘球非長方形的場地，對於無現成棒球場的主辦國來說真的很麻煩」。

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