國臺辦駁蔡英文「台海軍事威脅」　陸委會：致力維護兩岸現狀

▲ 總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）

大陸中心／台北報導

針對總統蔡英文接受日本「文藝春秋」月刊專訪，中共國臺辦11日的回應，陸委會表示，國臺辦發表對臺矮化負面言論且不尊重臺灣主流民意及國際社會的關切，我方不予接受，我方仍將持續深化與民主自由夥伴友好關係。

陸委會記者會上，有記者問起，蔡英文總統近日接受日媒採訪，中共國臺辦發言人馬曉光今日重申「臺灣是中國領土不可分割的一部分」等言論，並稱「民進黨當局」妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是「打錯算盤，注定失敗」。陸委會對此有何回應？

陸委會表示，一、蔡總統針對近期國際社會關注臺海情勢的談話，主要呼籲中共當局對臺在政治、軍事活動等決策必須更加慎重。因為北京強勢作為破壞的不僅是兩岸關係，更影響印太區域的和平穩定，這是臺灣一貫的立場。國臺辦發表對臺矮化負面言論且不尊重臺灣主流民意及國際社會的關切，我方不予接受。

二、中華民國是主權國家，臺灣從來不是中華人民共和國的一部分。我方致力維護兩岸現狀，堅定捍衛國家主權及民主自由，持續深化與民主自由夥伴友好關係的主張與作法更不會改變。

總統蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪，談及美日關切大陸對台軍事威脅，是對急速軍事擴張的大陸送出一個「信號」。國台辦發言人馬曉光今日指出，「正告民進黨當局，妄想勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁是打錯算盤，注定失敗。」