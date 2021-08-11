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社會 社會焦點 保障人權

賊花11K大喇喇開走百萬賓士　鎖匠大意了「少1步驟」秒變罪人

記者陳豐德／新北報導

新北三重的黃姓男子5日6時許要駕駛車庫內的賓士CLA250上班時，發現愛車竟然不翼而飛，警方獲報後調閱監視器，發現是鎖匠見竊賊心焦又肯支付高額費用，一時大意了沒查驗行照、證件，當場配了晶片鑰匙，竊賊為躲避查緝還改掛其他車牌躲避，6小時內於新莊頭前公園將竊賊緝捕到案。

▲▼竊賊大膽找來鎖匠幫忙配賓士晶片鑰匙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲竊賊大膽找來鎖匠幫忙配賓士晶片鑰匙。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，劉姓專業鎖匠在三重地區開設店面，專門配置汽車晶片鑰匙，他一早就接到一名男子來電稱「我的賓士晶片鑰匙不見了！」且急著用車，願意支付1萬1千元請鎖匠到場配鎖，鎖匠見男子神色著急就未查驗證件，趕到三重區貴陽街巷內的室內停車場，以造價昂貴的「汽車晶片匹配儀」當場配置晶片車鑰匙，讓男子順利將殘值近百萬元賓士CLA250駛離。

警方獲報後經調閱監視器，發現劉姓鎖匠與竊賊的身影，排除鎖匠涉案可能後，研判竊賊可能會遭立即變賣，立即動員鷹眼小組查調賓士行駛路線，發現竊賊刻意將賓士開往泰山山區製造斷點，再改掛其他車牌下山，專案警方在6小時內新莊頭前運動公園將賓士攔下，並逮捕邱姓竊嫌（33歲），另當場查扣剛複製完的晶片鑰匙及原本的車牌。

警方調查，丘嫌原本是竊車集團的成員，負責事前勘察鎖定集團要行竊的車輛，聯絡不知情的鎖匠到場配鎖後，再將車開走以以「借屍還魂」手法，改懸掛他人同廠牌、同車款、同色及同年式車牌號碼，還搭配官方核發的行車執照，之後再藉由不肖中古車商或流當權利車等通路，銷售給不知情之客戶，全案訊後依照竊盜罪嫌將邱男移送偵辦，並針對集團幕後首腦擴大追查。

▼3分鐘內鎖匠就配完鑰匙讓竊賊開走。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼竊賊大膽找來鎖匠幫忙配賓士晶片鑰匙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方攔查丘姓男子將他緝捕到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼竊賊大膽找來鎖匠幫忙配賓士晶片鑰匙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼竊賊大膽找來鎖匠幫忙配賓士晶片鑰匙。（圖／記者陳豐德翻攝）

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