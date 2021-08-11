許藍方道歉曝醫師人夫身分　正宮律師：會再研究這兩條法律

▲許藍方發聲明向醫師學長的妻子道歉，被認為是輿論操作，與訴訟無關。（圖／翻攝許藍方博士臉書）

記者劉昌松／台北報導

網紅名嘴許藍方被周刊爆料和已婚的醫師學長發生不倫，正宮已經提告求償300萬元，許藍方10日深夜突然在臉書po文，除了全盤否認指控，也意外掀起網友肉搜出當事人「康醫師」本尊，對此，正宮委任律師11日表示，這屬於輿論操作，不在訴訟範圍，「會再和當事人研究是否另外有個資、隱私的問題」。

被稱為「最美博士」的護理博士許藍方在臉書粉專的聲明中，僅針對「康太太感到不愉快的部分」道歉，但有更多的字句指出，「一個為人醫者、認識20年的康醫師，可以睜眼說瞎話和太太虛構我和他之間不存在的關係，我可以理解康太太聽到時的憤怒，但康先生將這些事張冠李戴，其心可議。」

▲網友根據許藍方聲明找出醫師學長的身分。（圖／翻攝許藍方博士臉書）

除了網友靠著聲明中的關鍵字肉搜出復健科康姓醫師，文中也提到外人無法得知的病症隱私，對此，正宮委任律師表示，這應該是對方的輿論操作，無法以訴訟角度回應，且目前僅受正宮委任訴訟，暫時無法得知康醫師的想法，不過會再和當事人研究是否另外有侵犯個資、隱私等法律問題。

另外對於許藍方質疑和醫師學長的簡訊對話被「張冠李戴、刻意扭曲」，正宮律師也表示，先前和許藍方的律師聯繫始終沒結果，所以已正式提告侵害配偶權求償300萬元，原本台北地院訂5月底調解，因疫情延後到8月底，歡迎許藍方在訴訟中能提出相同時間的簡訊對話，比對還原事情始末。

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