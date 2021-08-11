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台電男排與屏縣府聯名　力拚今年企業排球聯賽8連霸

▲台電男排與屏東縣政府冠名合作　 。（圖／台電公司提供，以下同）

▲台電男排與屏東縣政府冠名合作。（圖／台電公司提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府向來推廣體育發展不遺餘力，東京奧運柔道銀牌得主楊勇緯來自屏東縣獅子鄉的勇士，國內享有百戰雄獅的台電男排11日透過與屏東縣政府攜手的冠名合作，期盼台電男排持續注入更大力量，挑戰今年10月開賽的企業排球聯賽8連霸

培植國內最多支球隊的台電公司，男排隊今日與屏東縣政府合作，稱的台電男排隊，合作冠名為「屏東台電男子排球隊」，以全新的隊名參加「110年企業17年甲級男女排球聯賽」。這也是台電排球隊首次與地方政府的聯名合作。

▲台電男排與屏東縣政府冠名合作　 。（圖／台電公司提供，以下同）

▲台電男排與屏東縣政府冠名合作　 。（圖／台電公司提供，以下同）

台電表示，台電長年深耕台灣體育發展，已培育超過400位國手，而屏東縣政府也培育出包括奧運銀牌得主等好手，台電特別將旗下常勝軍男排隊與屏東縣共同聯名，希望強強合作，為屏東地區排球運動發展注入更多能量。

▲台電男排與屏東縣政府冠名合作　 。（圖／台電公司提供，以下同）

▲台電男排與屏東縣政府冠名合作　 。（圖／台電公司提供，以下同）

這項冠名合作簽約記者會，由台電董事長楊偉甫及屏東縣長潘孟安共同於大型簽約板上簽署，象徵台電與屏東縣政府於台灣體壇上強強聯手，為扶植體育新星擔任最強後盾。

台電說明，台電男子排球隊由屏東區處培植，在雙方簽署合作後，本屆屏東縣政府將贊助台電男排，台電也將由屏東區處代表回饋屏東縣排球委員會及體育發展中心，共同推廣排球運動。

楊偉甫表示，台電從1946年成立首支球隊以來，孕育逾400位國家代表隊選手。其中台電男排自1951年創立迄今已有70年歷史，16屆企業排球聯賽就拿下13次冠軍，其中更蟬聯7年例行賽及挑戰賽雙料冠軍，享有百戰雄獅的美譽，今年10月2日起第17屆企業排球聯賽開跑，台電男排即將以「屏東台電男子排球隊」隊名挑戰8連霸。

台電說明，2018年台灣於亞運奪下男排銅牌榮耀，就有5名球員出自台電，包括黃建逢、戴儒謙、李佳軒、王前鑌、林宜暉等人；2019年台灣首度於亞洲U23男子排球錦標賽拿下中華排球隊史首冠，來自台電的隊長詹旻翰也在該場賽事榮膺最有價值球員，顯見台電於培育體育選手的努力成果。

台電指出，為向下扎根體育精神及推動公益活動，每年以自家球隊組成「關懷列車」，將愛心傳送到台灣每個角落，由國手級球員領軍挺進偏鄉、離島等地國中小學指導與傳承球技，並資助學校球具、球衣等運動裝備，協助偏鄉學童擁有更多運動資源，近三年已舉辦逾60場關懷列車活動，觸及學生人數近3000人。

另台電球隊也利用暑假期間舉辦夏令營，自2016年首度整合6支球隊舉辦大規模「球類Fun電營」至今，已辦理超過40場次、吸引超過1.2萬名小朋友熱烈參與。

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