黃珊珊發祭品文！　這條件達成就考慮秀舞技

記者蘇晏男／台北報導

台北市副市長黃珊珊昨一早爆料北市確診數「+0」，還以「覺得興奮」的動態，稱下午開議調會議時恐怕真的得跳舞；晚間黃珊珊則解釋是替同仁打氣，高興一天就好。對此，黃珊珊11日發祭品文，承諾若有天是28天清零，可以考慮秀舞技。

台北市11日下午召開北市防疫記者會，會中黃珊珊被詢問昨稱要加零要跳舞一事，且是否發禁品文，下次加零就秀舞技給台北市民看？

黃珊珊先指出發文原因，是由於她每天4時半要跟12個行政區的健康中心主任開疫調會議，非常辛苦，從每日幾十例確診，到十幾例、個位數，再看到0確診，其實每天的討論會非常沉悶，因為要研究個案去了哪裡、感染源是誰、傳染給誰、需匡列誰、對足跡，是非常苦悶的過程，所以為了給他們打氣，她才說如果有一天是0確診就不用開會，那我們就來跳舞、唱歌好了，「本來想請他們吃飯，但現在不能吃飯，所以只能說給他們加油」。

對於發祭品文部分，黃珊珊承諾，如果真的有一天是28天清零，那麼這個真的可以考慮。

不過，當台北市長柯文哲被問到什麼時候北市可以降到1級警戒時，則表示，歐美國家、新加坡跟日本東京戰略給我們的參考，是疫苗打兩劑、讓疫情流感化，恐怕是不得已的選擇，幻想要加零，「我認為相當困難」。

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