快訊／今增2死！70多歲男「解隔離出院20天後」死亡

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，新冠肺炎新增16例確診病例，分別為12例本土、4例境外移入，另有2人死亡。死亡個案中有一名70多歲男性，解隔離出院後卻在20天後死亡。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案6581為70多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，5月21日出現發燒、全身倦怠症狀，隔日因意識改變、呼吸喘就醫採檢並住院隔離治療，5月27日確診，6月19日解隔離出院，7月8日死亡。

案13510為90多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月14日出現發燒、疲倦症狀，6月15日就醫採檢，6月16日住院隔離治療，6月17日確診，7月10日死亡。

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指揮中心統計，截至目前國內累計226萬8145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含225萬1025例排除)，其中1萬5814例確診，分別為1303例境外移入，1萬4458本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

