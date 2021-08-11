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麟洋配悠遊卡曝光！網崩潰這美感...　釣出李洋親回「我覺得很可愛」

▲麟洋配悠遊卡▼ 。（圖／翻攝悠遊卡臉書）

▲麟洋配悠遊卡。（圖／翻攝悠遊卡臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

「麟洋配」奪下東奧羽球男雙金牌，人氣水漲船高，悠遊卡公司將於12日推出「麟洋配」首套悠遊卡，今（11）日於臉書搶先曝光卡片樣式，但卡片設計讓許多網友覺得不好看，不過李洋則留言表示，「我覺得很可愛，請大家多多支持」。

悠遊卡公司日前推出「世界球后」戴資穎的「相信自己」悠遊卡套卡吸引2萬人搶購，隨後在推出「麟洋配」悠遊卡套哪，預定於12日上午11時開放預購，今天在臉書粉專正式亮相，每套2張，分別是李洋、王齊麟2人的選手照和Q版圖案，卡面上還有兩人簽名，售價350元。

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卡片樣式曝光之後，短短1小時內湧入近千網友留言，李洋跑來留言催買氣，「我覺得很可愛喔！設計我們都有先看過，請大家多多支持」，知名藝人李易留言「買了啦」；不過卡片設計令許多網友崩潰，「誰設計的啊？完全不好看…」、「怎麼設計成這樣....像是小學生的電腦繪圖作業」、「左邊可以，右邊那張真的是美學有問題…還沒販售強烈建議修改一下…」。

「麟洋配」在奧運羽球男子雙打金牌戰，最後一球是以挑戰之後「成功挑戰」，順利摘下金牌。由於綠色場地上底線與邊線的交叉形成台灣的「T」，加上鷹眼呈現的落點恰巧成為英文「i」上面的一點，瞬間成為台灣許多人製作梗圖的焦點。

悠遊卡公司推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，兩張卡面上都有王齊麟與李洋的親筆簽名，自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止，開始在4大超商限時不限量預購，每套2張，售價350元。

▼網友嫌爆悠遊卡設計，李洋留言回應，覺得悠遊卡設計很可愛。（圖／翻攝悠遊卡臉書）

▲▼網友嫌爆悠遊卡設計，李洋留言回應，覺得悠遊卡設計很可愛。（圖／翻攝悠遊卡臉書）
 

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