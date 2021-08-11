加拿大商人史佩弗遭中國判11年　總理杜魯道：完全無法接受

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／編譯

加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）11日被中國判處11年刑期，沒收個人財產5萬元人民幣（約21.5萬元薪台幣）並驅逐出境。對此，加拿大總理杜魯道11日表示，完全無法接受中方的裁決。

杜魯道（Justin Trudeau）11日透過聲明表示，史佩弗2年半之前遭到中國任意拘留，期間法律程序缺乏透明度，審判甚至沒有達到國際法所要求的最低標準，「對於中國對史佩弗定罪與判刑一事，完全無法接受，且這並不公正。」

聲明提到，針對史佩弗及同樣被任意拘留的加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig），政府首要任務仍是確保他們即刻獲釋，將日以繼夜持續努力，盡快帶2人回家。

杜魯道提到，「在極其艱難的這一刻，我們和所有加拿大人均心繫史佩弗及他的親人們，加拿大政府將持續提供領事協助，確保他安全返國」，同時也感謝加拿大許多合作夥伴及盟友，感謝對釋放史佩弗、康明凱的團結支持，「直到他們安全回到家之前，我們不會停下腳步。」

▼ 加拿大總理杜魯道針對加拿大商人史佩弗遭判刑一事發出聲明。（圖／翻攝自加拿大總理辦公室網站）

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