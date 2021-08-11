加國商人史佩弗判決出爐！　間諜罪成立判刑11年

▲加國商人史佩弗（Michael Spavor）遭控間諜罪在大陸獲刑11年。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

加國商人史佩弗（Michael Spavor）間諜案於2021年3月在遼寧省丹東市中級人民法院審理。法院今（11）日作出判決，認定史佩弗犯下境外刺探、非法提供國家秘密罪，處有期徒刑11年，並處沒收個人財產5萬元人民幣（約21.5萬元薪台幣），驅逐出境。判決出爐時機正值大陸華為副董事長孟晚舟的引渡案進入最後階段的敏感時刻，引起外界關注。

▲加國商人間諜案判刑出爐機點敏感，正值華為財務長孟晚舟引渡案最後關鍵時刻。（圖／翻攝中新網）

《東網》報導，孟晚舟於2018年12月在加拿大溫哥華被捕後不久，史佩弗與加拿大前外交官康明凱先後因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密的案件在華被捕，至2020年6月被以間諜罪起訴，並於2021年3月受審。美加兩國均指控中國此舉是為了報復孟晚舟被捕，但中方否認指控。

▲丹東市中級人民法院審理加國商人史佩弗間諜案。（圖／路透）

史佩弗間諜案3月在遼寧省丹東市中級人民法院開庭審理時，家屬曾在開庭前呼籲大陸政府放人，加拿大官員要求列席聽審也遭拒。大陸外交部發言人趙立堅曾回應，有關國家秘密的案件不公開審理，在相互尊重和照顧彼此關切的前提下，將依疫情防控，依法處理領事探視問題。

史佩弗和前加國外交官康明凱（Michael Kovrig）被控刺探國家秘密及情報於2018年12月被捕，外界認為是大陸政府為報復華為財務長孟晚舟因美國引渡令而被拘留所做出的反擊。史佩弗案成立後，外界預料康明凱判決也將於近日完成。

