超親民！AIT處長孫曉雅秀台語問候　「等不及試各家牛肉麵」

記者蔡文鈴／綜合報導

美國在台協會（AIT）今（11）日於臉書布一段影片，新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）用台語跟大家問好，並以中文跟大家自我介紹，很榮幸能重回台灣帶領AIT，持續深化台美關係，她也很期待台灣美食，迫不及待要嘗試各家牛肉麵店。

孫曉雅表示，第一次來台灣是在30年前，當時只是是AIT的初階官員，這次能重回台灣帶領AIT非常榮幸，期待與台灣合作深化，拓展美台關係。

孫曉雅說，1992年大學畢業後，第一次到國外生活就是在台灣，當時是AIT最年輕與資歷最淺的官員，從來沒有想到有一天會擔任AIT處長，當時所遇見的每一個人都非常熱情的歡迎，永遠記得台灣人的親切、友善、熱情與大方，當時有文化大學的學生邀請她看電影、參加社團活動，她碰到商店老闆也非常包容她的中文，並且提供各種幫助。

孫曉雅說，永遠記得台灣人的親切友善、熱情和大方，台灣的風景名勝令他印象深刻，曾去過太魯閣，還有搭火車去過鹿港，騎機車到淡水。

孫曉雅也透露，很喜歡台灣美食，包括夜市小吃、鼎泰豐本店、東門餃子館和空軍一號咖啡廳，「我也等不及要試試看各家牛肉麵店，然後選出我最喜歡的一家！」



重新回到台灣的孫曉雅也發現，台灣有明顯變化，她第一次來台灣時還沒有大安森林公園，當時那裡是工地，樹也很矮，而現在的大安森林公園綠意盎然，讓她想起「前人種樹後人乘涼」這句話，由於自己很喜歡騎腳踏車，她也很期待探索大台北地區的自行車道。

▼孫曉雅中文自我介紹 。（圖／翻攝AIT臉書）

