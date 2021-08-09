孫曉雅拜會吳釗燮　強調「台灣在美國有跨黨派支持」

▲孫曉雅拜會吳釗燮。（圖／外交部提供）



記者黃巈禾／綜合報導

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅9日拜會外交部長吳釗燮。這是孫曉雅上任後首場正式拜會，雙方就台美關係各項重要議題，包括美方協助拓展台灣的國際空間、深化台美合作等交換意見。孫曉雅強調，台灣在美國有跨黨派支持。

吳釗燮首先歡迎孫曉雅再度派駐台灣並就任美國在台協會處長。吳釗燮強調，台美關係近年取得許多進展，特別感謝美國及時馳援捐贈台灣250萬劑疫苗，誠盼未來繼續與孫曉雅及所領導的AIT優秀團隊在各領域緊密合作。

吳釗燮也提到，中國在全球各地持續擴張影響力，已引起美國等理念相近國家的高度關切；台灣期待與美國等民主陣營國家共同合作，為維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮貢獻心力。

孫曉雅表示，很高興再次派駐台灣，台灣在美國享有跨黨派一致支持，台美共享民主等普世價值，美國對台灣的承諾堅定不移，期盼在既有堅實基礎上持續深化台美合作夥伴關係。

外交部常務次長俞大㵢及北美司司長徐佑典等在座陪同。外交部期待在既有良好基礎上加強與美國緊密合作，深化台美雙方在各層級及各領域的全球夥伴關係。

▼這是孫曉雅上任後首場正式拜會。（圖／翻攝AIT）

