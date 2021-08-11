日媒專訪蔡英文談「台海軍事威脅」　國台辦：打錯算盤、注定失敗

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪，談及美日關切大陸對台軍事威脅，是對急速軍事擴張的大陸送出一個「信號」。國台辦發言人馬曉光今（11日）指出，「正告民進黨當局，妄想勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁是打錯算盤，注定失敗。」

馬曉光指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」這是任何人任何勢力都無法改變的事實。

▲總統蔡英文以視訊方式接受日本媒體專訪。（圖／總統府提供）

據了解，專訪總統蔡英文的日媒「文藝春秋」出版社於1923年創刊，內容探討有政經、社會、歷史等多領域，在日本有相當高的知名度和影響力，提問者船橋洋一是日本十分資深媒體人。

針對船橋洋一提問指出，大陸急速擴張軍事力，以經濟作為武器，在外交上擴展攻擊性的「戰狼外交」，台灣如何應對？蔡英文回應，目前亞太區域各個國家的領導人，都面臨上述考驗，與大陸維持某種程度的經濟關係，但在安全事務上卻抱持不安。「台灣相較於其他的任何國家，可說是遭遇更大的考驗。」

蔡英文進一步說，台灣政府對大陸是採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策。並且強調，在這種狀況下，日本、美國等國家討論台灣海峽、表達關切，對持續擴張軍事的大陸其實是送出一個「信號」。