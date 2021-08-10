再不開放要吃土了！彰化娃娃機業者哀號　王惠美鬆口

▲彰化娃娃機尚未開放。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

中央宣布7月27日至8月9日期間施行二級防疫警戒，雲林縣已對娃娃機實施微解封鬆綁，彰化縣卻遲遲不對外說明白，使得許多業者哀嚎，已經2個半月沒錢賺還要負擔租金，簡直快要活不下去了，縣長王惠美對此表示，目前仍遵照中央指示，「採有條件開放」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化扭蛋機。（圖／ETtoday資料照）

日前指揮官陳時中指出，針對選物販賣機業者日前反應開放措施，表示，本來強制要求一定要有專人管理，現在根據經濟部跟大家協商結果，地方政府認為，送防疫計畫等於說有人能清消，這樣就可以了，現在會朝這樣方向去規劃。

本土疫情升溫，彰化縣有內617家無人管理的娃娃機店及扭蛋機店，自5月18日起停止營業，業者要自負虧損，還要承擔機台被竊風險，業者抱怨，如今2個半月過去了，夜市也營業了，游泳池也開放了，那娃娃機台為何還遲遲不能重啟。

▲彰化縣政府舉辦線上防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府下午舉辦線上防疫會議直播時，有不少網友針對娃娃機能不能使用湧入許多留言，有直言指出，「都快不能生活了」、「嘉義及雲林都開放了」、「又不是八大行業」，對此王惠美明確指出，一切都依照中央的指示，也就是說只要有人在現場負責清潔消毒，就可以有條件開放。

另外王惠美表示，第五輪莫德納疫苗接種剩餘量有使用原則，以慢性病、領有重大傷病卡或身障手冊及沒有手機或對上網預約流程不熟悉，及需接種第一劑疫苗者65歲 (含) 以上長者為優先。

王惠美也提醒大家，8月5日14:00起，符合18歲(含)以上及第9類-高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，且尚未完成意願登記的民眾，COVID-19疫苗平台再度開放意願登記，可選擇AZ、莫德納或高端，請大家把握機會。若不會線上預約的民眾，彰化縣開放1107家可實體預約疫苗施打之場所，包含全家便利超商、統一超商、藥局、診所、戶政事務所等地，民眾請攜帶健保卡前往預約。

►擄殺焚屍惡員工烤肉邊"焚屍碎骨"！連燒12小時...

►女孩要的都在這裡