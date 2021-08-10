三中案一審辯結　馬英九9大反擊轟檢方：守法不對嗎？

記者羅志華／台北報導

台北地院審理「三中案」近2年，於近日來到辯論終結階段，前總統馬英九除否認犯罪外，更對檢方控訴提出9大不平之鳴，認為自己回應社會期待處理黨產，雖當時政、黨務繁忙無暇控管，仍堅持全程「合法」，最終也實現政治承諾，檢方卻在10多年後說他犯法，實在難以接受，並對檢方稱如果慢慢談「頂多是罰款而已」相當不滿，質疑「人民遵守法律不對？」

▲北院審理三中案近2年辯結，前總統馬英九10日出庭提出9大聲明，強調「我沒有犯罪」。（圖，資料照／記者屠惠剛攝）

馬英九首先表示，他自2005年8月就任國民黨主席前後，宣示盡快處理黨產，是正確的事，其二，中投公司為在期限內，滿足《廣電法》中政黨退出媒體的規定，經專業團隊評估包裹出售股權，這個決定本符合國民黨及中投公司的利益，卻被檢方認為出售「並無急迫性」，更稱違反了「頂多是罰款而已」，質疑檢方認為人民守法不對，「這不像一個國家司法人員該講的話，我無法苟同」。

第三，馬英九認為政黨與公司不同，並不是以追求最大商業利益為目的，但檢方卻將他看作中投、光華的實質董事，並以此認為後續交易損害黨的利益，本案論罪基礎就已不對，第四，關於交易的過程，很多部分是他上法院看卷才知道的，檢方卻拿這些他當時根本不知情的事，來說他犯罪，對他並不公平。

第五，馬英九認為，檢方稱中投公司董事長張哲琛，在交易過程中都有完整向他報告，卻連具體的「報告內容」都沒調查，無法接受檢方以抽象內容說他都知情，並以此論罪，第六，三中案交易進行時，他正忙於黨、政務，雖無暇掌握，卻也強烈要求全程「合法」，而最終也在眾多律師等專業團隊下完成，這些也都有錄音，無法接受檢方於交易完10多年後說他犯罪。

第七，在交易過程中，買賣雙方曾有爭議，他當時請雙方律師協調解決方案，提到「一定要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法、能夠走完的」，檢方明明也有聽到，卻將他「基本上不違法」的要求，曲解為僅在形式上要求不違法，再來說他犯罪，他也不能接受，第八，檢方對於舊黨部大樓、華廈大樓協議的控訴前後不一，顯然未釐清事實。

馬英九最後表示，國民黨處理黨產，是為了向舊時代告別、建立新形象，使國民黨能重新贏得人民的信賴，他從政3、40年，一向奉公守法、廉潔自持，從沒拿過黨產1毛錢放進口袋，也沒收取任何買家的錢，他作為黨主席盡忠職守維護黨的利益，「我沒有犯罪」。

檢方認為，前總統馬英九，「中投」、「光華」公司董事長張哲琛及總經理汪海清，3人犯後態度不佳，建請法院從重量刑，本案將於10月27日上午11時宣判。

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