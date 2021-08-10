　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三中案一審辯結　馬英九9大反擊轟檢方：守法不對嗎？

記者羅志華／台北報導

台北地院審理「三中案」近2年，於近日來到辯論終結階段，前總統馬英九除否認犯罪外，更對檢方控訴提出9大不平之鳴，認為自己回應社會期待處理黨產，雖當時政、黨務繁忙無暇控管，仍堅持全程「合法」，最終也實現政治承諾，檢方卻在10多年後說他犯法，實在難以接受，並對檢方稱如果慢慢談「頂多是罰款而已」相當不滿，質疑「人民遵守法律不對？」

▲▼馬英九出席「台灣經濟與外交的挑戰與機會」新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北院審理三中案近2年辯結，前總統馬英九10日出庭提出9大聲明，強調「我沒有犯罪」。（圖，資料照／記者屠惠剛攝）

馬英九首先表示，他自2005年8月就任國民黨主席前後，宣示盡快處理黨產，是正確的事，其二，中投公司為在期限內，滿足《廣電法》中政黨退出媒體的規定，經專業團隊評估包裹出售股權，這個決定本符合國民黨及中投公司的利益，卻被檢方認為出售「並無急迫性」，更稱違反了「頂多是罰款而已」，質疑檢方認為人民守法不對，「這不像一個國家司法人員該講的話，我無法苟同」。

第三，馬英九認為政黨與公司不同，並不是以追求最大商業利益為目的，但檢方卻將他看作中投、光華的實質董事，並以此認為後續交易損害黨的利益，本案論罪基礎就已不對，第四，關於交易的過程，很多部分是他上法院看卷才知道的，檢方卻拿這些他當時根本不知情的事，來說他犯罪，對他並不公平。

第五，馬英九認為，檢方稱中投公司董事長張哲琛，在交易過程中都有完整向他報告，卻連具體的「報告內容」都沒調查，無法接受檢方以抽象內容說他都知情，並以此論罪，第六，三中案交易進行時，他正忙於黨、政務，雖無暇掌握，卻也強烈要求全程「合法」，而最終也在眾多律師等專業團隊下完成，這些也都有錄音，無法接受檢方於交易完10多年後說他犯罪。

第七，在交易過程中，買賣雙方曾有爭議，他當時請雙方律師協調解決方案，提到「一定要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法、能夠走完的」，檢方明明也有聽到，卻將他「基本上不違法」的要求，曲解為僅在形式上要求不違法，再來說他犯罪，他也不能接受，第八，檢方對於舊黨部大樓、華廈大樓協議的控訴前後不一，顯然未釐清事實。

馬英九最後表示，國民黨處理黨產，是為了向舊時代告別、建立新形象，使國民黨能重新贏得人民的信賴，他從政3、40年，一向奉公守法、廉潔自持，從沒拿過黨產1毛錢放進口袋，也沒收取任何買家的錢，他作為黨主席盡忠職守維護黨的利益，「我沒有犯罪」。

檢方認為，前總統馬英九，「中投」、「光華」公司董事長張哲琛及總經理汪海清，3人犯後態度不佳，建請法院從重量刑，本案將於10月27日上午11時宣判。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
絕美人妻被懷疑出軌「剃成禿頭」　慘照曝光
父推子走絕路畫面曝！24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀殺了愛子」
長灘島「一條線」比基尼正妹告媒體、名醫　結果出爐了
Delta病毒超兇！「3張圖表」秒懂人類致命殺手　最少65國
錯過班機無法陪考「害小孩落榜」　她怒告桃機、航空求償148萬
高雄游泳池開放了　每天限定2場次
王瞳「不倫戀遭求償400萬」！　開庭14分鐘就結束

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

悠遊卡公司推「麟洋卡」！後天限時預購「不限量」　明中午曝2版本外觀

江啟臣17日請假黨主席　對決朱立倫「跨世代溝通」

中國召回駐立陶宛大使　外交部：密切關注相關後續發展

三中案一審辯結　馬英九9大反擊轟檢方：守法不對嗎？

「曲折政治運磨損他」　黃光芹：朱立倫還在等所以言不由衷

「五倍券」登Dcard熱門No.2　網友認同朱立倫講出小商家心聲

AIT新處長孫曉雅拜會蔡英文　「美台關係正處於新高點」

北市首+0黃珊珊想跳舞　簡舒培：好大喜功！不慚愧還沾沾自喜

快訊／罷免案一階段達法定人數　林昶佐說話了

快訊／林昶佐罷免案　中選會：第一階段門檻達標

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

悠遊卡公司推「麟洋卡」！後天限時預購「不限量」　明中午曝2版本外觀

江啟臣17日請假黨主席　對決朱立倫「跨世代溝通」

中國召回駐立陶宛大使　外交部：密切關注相關後續發展

三中案一審辯結　馬英九9大反擊轟檢方：守法不對嗎？

「曲折政治運磨損他」　黃光芹：朱立倫還在等所以言不由衷

「五倍券」登Dcard熱門No.2　網友認同朱立倫講出小商家心聲

AIT新處長孫曉雅拜會蔡英文　「美台關係正處於新高點」

北市首+0黃珊珊想跳舞　簡舒培：好大喜功！不慚愧還沾沾自喜

快訊／罷免案一階段達法定人數　林昶佐說話了

快訊／林昶佐罷免案　中選會：第一階段門檻達標

想要風水好？「5大鎮宅之寶」至少放一個　小魚缸就能催財

台積電董事會追認核准BNT疫苗捐贈　Q2配發現金股利2.75元

悠遊卡公司推「麟洋卡」！後天限時預購「不限量」　明中午曝2版本外觀

東奧拳擊女將黃筱雯　收到黃偉哲託送的台南美食IG開心打卡

江啟臣17日請假黨主席　對決朱立倫「跨世代溝通」

賴鴻誠有感復賽球變彈　教練團給力！要拚30中繼成功

富邦金續居金控EPS冠軍！前7月賺進1個股本　國泰金緊追

基隆大武崙沙灘+泳池解封　城市博覽會延期！親子館17日重啟

全球疫情衝擊國際機場　桃機Skytrax排名下滑至全球37名

開學季！華新口罩可「吸飲料吹哨」　中衛4大魔法學院一次擁有

政治熱門新聞

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

快訊／永和某里「兩週爆3確診」　侯友宜喊：這區市民出來擴大篩檢

快訊／北市公布2足跡！曾到北投吃早餐、義麵屋天母店　飯店待近3小時

5倍券提振經濟優先　不可用於繳稅、繳罰單

快訊／北市+2分布士林大安　1人HIV、1人感染源不明

快訊／新北+3足跡公布　市場、美甲店、新莊3商場

快訊／黃珊珊曝：北市今+0　興奮到「真的要跳舞」

蔡政府、馬政府　振興券比一比

47歲男接種AZ後發燒、腹瀉　2天後死亡

王世堅酸蘇貞昌「發現金會存起來」　才5千...每人月開銷至少一萬

高端在巴拉圭疑遭矮化　蘇貞昌：請外交部了解

快訊／永和爆不明感染源　機動隊快篩317人抓到1確診

林岱樺：5倍券改發現金　3倍券效益沒有數據證明

快訊／林昶佐罷免案　中選會：第一階段門檻達標

更多熱門

相關新聞

國民黨主席之爭　誰卡誰？

國民黨主席之爭　誰卡誰？

朱立倫於8月2日宣布投入國民黨主席選舉，並於8月3日召開宣布參選黨主席後的首場記者會，有趣的是，當天也傳出挺江人士要力拱侯友宜為2024年國民黨的總統參選人，更有相關人士指出朱立倫參選黨主席是為了「卡侯」，這一操作，究竟是誰卡誰呢？

蔡政府、馬政府　振興券比一比

蔡政府、馬政府　振興券比一比

「這群人」被列第二類接種對象　立委踢爆：已打了2千劑

「這群人」被列第二類接種對象　立委踢爆：已打了2千劑

朱立倫拋3黨魁政見：民調中心、LINE組織打擊1450、培訓青年主管

朱立倫拋3黨魁政見：民調中心、LINE組織打擊1450、培訓青年主管

馬英九今出庭「三中案」　羅智強：什麼樣的社會如此扭曲是非黑白

馬英九今出庭「三中案」　羅智強：什麼樣的社會如此扭曲是非黑白

關鍵字：

三中案馬英九國民黨黨產

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

爸開應召站「4小姐全是親生女兒」！心酸結局曝

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面