　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、馬英九比一比　一圖看消費券、3倍券、5倍券差在哪？

▲▼三倍券、消費券、五倍券比一比。（圖／記者許立昕整理製表）

▲三倍券、消費券、五倍券比一比。（圖／記者許立昕整理製表）

記者蔡文鈴／綜合報導

全實施三級警戒長達2個多月後，行政院規劃比照去年「三倍券」模式振興經濟，將推出「五倍券」，可望創造千億的效益。而在馬政府時期也曾發行過「消費券」，欲帶動金融風暴過後的經濟發展。《ETtoday新聞雲》為您整理三種振興券有什麼不同。

【發行目的】

消費券：2008年金融海嘯衝擊全球經濟，當時行政院建議以發放消費券的方案刺激消費，立法院通過《振興經濟消費券發放特別條例》，於2009年發行「振興經濟消費券」，簡稱「消費券」。

三倍券：2020年新冠肺炎肆虐全球，行政院疫情趨緩後，自7月推動振興方案，以「好領、好用、好刺激」為原則，發行「振興三倍券」。

五倍券：2021年5月，國內新冠肺炎疫情爆發，行政院比照去年三倍券模式推出五倍券，帶動疫情過後經濟發展。

【面額、預算、使用期限】

消費券：每人可領取3600元的消費券，全面採紙本發行，3張200元、6張500元，使用期限為2009年1月18日起至2009年9月30日止。總預算858億元。

三倍券：不排富全面普發，分為紙本券及數位券。民眾需先花1000元購買3000元的「三倍券」，5張200元與4張500元。使用期限為2020年7月15日至12月31日。總預算510.51億元。

五倍券：不排富全面普發，比照三倍券模式分為紙本券及數位券；初步規劃一套的張數為10張，面額除了200元、500元之外，將新增1000元的面額，預計9月上路。總預算粗估1100億元。

【發行量、效益】

消費券：根據經建會自估消費券對於GDP的貢獻僅約0.28~0.43%，替代率達六至七成。領取人數2312萬8527人。

三倍券：根據國發會報告指出，三倍券對台灣GDP的貢獻最高達0.53%。截至去年12月31日的統計，紙本及數位綁定領取人數已達2332萬8776人，其中，選用紙本的有2151萬6839人，比例高達92.23％，選用數位券的僅181萬1937人，比例約7.76％。

五倍券：尚未發行。行政院長蘇貞昌表示，可創造千億以上的效果，並且地方政府有跟進、業界更加碼，連加油都有優惠。

【領取、使用方式】

消費券：領取方式則仿效「投開票所」方式，分為兩階段發放，民眾須持領券通知單以及身分證，到指定地點領取，領取當日可開始使用，一直到9月30日。不得找零，可與現金一起使用。

三倍券：領取方式分為實體紙本券跟數位支付。若要領取紙本券，民眾須攜帶健保卡至郵局購買，或是7月1日透過網路預購，15日後到4大超商領取。數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾自7月1日上網綁定卡片登錄ID後，累計消費金額滿3000元後，直接回饋2000元。

五倍券：行政院擬規劃比照三倍券模式，並提升數位券領取率。

▼振興券三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

其他人也看了這些...
「五倍券」一套十張出爐　成本80元、多一張成本估多1.6億
五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金
五倍券要來了！羅秉成曝面額「多1張1000元」　行政成本約20多億

ET快訊
5倍券適用內容出爐！　這兩項用途不能使用
快訊／打雷了！北北基「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報
快訊／北市公布2足跡！曾到北投吃早餐、義麵屋
國民年金到底該不該繳？　過來人曝「超悲慘經驗」：請三思
爸開應召站「4小姐全親生女兒」！　皮肉錢買內湖5房產
可不可、麥當勞買1送1！　熊貓「8月激省優惠碼」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部不公布國軍疫苗施打率　第二劑官兵須自行預約

5倍券提振經濟優先！不可用於繳稅、繳罰單　部分「白名單電商」可適用

快訊／北市公布2足跡！曾到北投吃早餐、義麵屋天母店　飯店待近3小時

日本要在石垣島部署長程反艦飛彈　國防部：持續強化軍事交流

國防部宣布漢光演習9／13起舉行　戰機起降佳冬戰備道列重點驗證

高虹安遭批治水外行反擊了　「前瞻預算蓋自行車道淪綁樁標的」

蘇貞昌稱5倍券等同於現金　黃暐瀚：院長薪水要不要改領振興券？

蔡英文接見AIT新處長孫曉雅　台美持續深化「真朋友、真進展」

揪隱形傳播鏈！新北機動篩檢隊進駐永和　時間、地點曝

蔡英文、馬英九比一比　一圖看消費券、3倍券、5倍券差在哪？

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

國防部不公布國軍疫苗施打率　第二劑官兵須自行預約

5倍券提振經濟優先！不可用於繳稅、繳罰單　部分「白名單電商」可適用

快訊／北市公布2足跡！曾到北投吃早餐、義麵屋天母店　飯店待近3小時

日本要在石垣島部署長程反艦飛彈　國防部：持續強化軍事交流

國防部宣布漢光演習9／13起舉行　戰機起降佳冬戰備道列重點驗證

高虹安遭批治水外行反擊了　「前瞻預算蓋自行車道淪綁樁標的」

蘇貞昌稱5倍券等同於現金　黃暐瀚：院長薪水要不要改領振興券？

蔡英文接見AIT新處長孫曉雅　台美持續深化「真朋友、真進展」

揪隱形傳播鏈！新北機動篩檢隊進駐永和　時間、地點曝

蔡英文、馬英九比一比　一圖看消費券、3倍券、5倍券差在哪？

國防部不公布國軍疫苗施打率　第二劑官兵須自行預約

快訊／高雄旗山火燒車！火勢撲滅「男駕駛已成焦屍」

美女教師遭酒駕撞亡！學生悲吐：小孩從此沒媽媽　他深夜10萬交保

張鈞甯1女尬6男「細節看三觀」　曖昧金曲男星日前才刪文

10歲女童喊腹痛誤認腸胃炎1年　就醫驚見左腎嚴重水腫功能剩36%

周曉涵戴口罩自嘲「差點毀容」，保養一招狂吸小鮮肉

LIVE／疫苗告急「高端拚500萬劑提前交貨」　陳時中最新說明

韓國奧運棒球只拿第四被罵翻　總教練金卿文下台

被許藍方罵「1夜11次」男人之恥！　童仲彥談不倫戀：她很享受性愛

5倍券提振經濟優先！不可用於繳稅、繳罰單　部分「白名單電商」可適用

爆乳女王三點黑星露出！掌鏡人「警察身份」遭起底　慘被記大過

政治熱門新聞

快訊／永和某里「兩週爆3確診」　侯友宜喊：這區市民出來擴大篩檢

快訊／北市+2分布士林大安　1人HIV、1人感染源不明

快訊／黃珊珊曝：北市今+0　興奮到「真的要跳舞」

高端在巴拉圭疑遭矮化　蘇貞昌：請外交部了解

林岱樺：5倍券改發現金　3倍券效益沒有數據證明

台灣910萬人打到疫苗？　他秀證據：蘇貞昌又說謊

快訊／北市公布2足跡！曾到北投吃早餐、義麵屋天母店　飯店待近3小時

快訊／國家公園開放露營　除家人以外「1人1帳」

5倍券提振經濟優先　不可用於繳稅、繳罰單

蔡政府、馬政府　振興券比一比

籲「普發現金紓困」原因曝　他喊停發五倍券

快訊／柯文哲曝3紓困方案　長者可拿近1500元

王世堅酸蘇貞昌「發現金會存起來」　才5千...每人月開銷至少一萬

疫苗第二類人多10萬　徐巧芯疑用途

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌稱5倍券等同於現金　黃暐瀚：院長薪水要不要改領振興券?

蘇貞昌稱5倍券等同於現金　黃暐瀚：院長薪水要不要改領振興券?

行政院規劃今年9月推出「振興五倍券」，刺激全國三級警戒後受創的產業經濟，總體方向比照去年「三倍券」模式，行政院長蘇貞昌日前強調，「五倍券」等同於現金，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，既然振興券等於現金，「那院長下個月的薪水，有考慮改領等同現金的振興券嗎？」

蔡英文接見AIT新處長孫曉雅　台美持續深化「真朋友、真進展」

蔡英文接見AIT新處長孫曉雅　台美持續深化「真朋友、真進展」

蔡英文9日南下嘉義視察災損

蔡英文9日南下嘉義視察災損

藍委要政務官領五倍券　民進黨團嗆無厘頭

藍委要政務官領五倍券　民進黨團嗆無厘頭

媒體稱「蔡英文勘災禁採訪有雲豹陰影」　總統府提證據打臉

媒體稱「蔡英文勘災禁採訪有雲豹陰影」　總統府提證據打臉

關鍵字：

蔡英文馬英九振興券五倍券三倍券

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面