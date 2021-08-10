蔡英文、馬英九比一比　一圖看消費券、3倍券、5倍券差在哪？

▲三倍券、消費券、五倍券比一比。（圖／記者許立昕整理製表）



記者蔡文鈴／綜合報導

全實施三級警戒長達2個多月後，行政院規劃比照去年「三倍券」模式振興經濟，將推出「五倍券」，可望創造千億的效益。而在馬政府時期也曾發行過「消費券」，欲帶動金融風暴過後的經濟發展。《ETtoday新聞雲》為您整理三種振興券有什麼不同。

【發行目的】

消費券：2008年金融海嘯衝擊全球經濟，當時行政院建議以發放消費券的方案刺激消費，立法院通過《振興經濟消費券發放特別條例》，於2009年發行「振興經濟消費券」，簡稱「消費券」。

三倍券：2020年新冠肺炎肆虐全球，行政院疫情趨緩後，自7月推動振興方案，以「好領、好用、好刺激」為原則，發行「振興三倍券」。

五倍券：2021年5月，國內新冠肺炎疫情爆發，行政院比照去年三倍券模式推出五倍券，帶動疫情過後經濟發展。

【面額、預算、使用期限】

消費券：每人可領取3600元的消費券，全面採紙本發行，3張200元、6張500元，使用期限為2009年1月18日起至2009年9月30日止。總預算858億元。

三倍券：不排富全面普發，分為紙本券及數位券。民眾需先花1000元購買3000元的「三倍券」，5張200元與4張500元。使用期限為2020年7月15日至12月31日。總預算510.51億元。

五倍券：不排富全面普發，比照三倍券模式分為紙本券及數位券；初步規劃一套的張數為10張，面額除了200元、500元之外，將新增1000元的面額，預計9月上路。總預算粗估1100億元。

【發行量、效益】

消費券：根據經建會自估消費券對於GDP的貢獻僅約0.28~0.43%，替代率達六至七成。領取人數2312萬8527人。

三倍券：根據國發會報告指出，三倍券對台灣GDP的貢獻最高達0.53%。截至去年12月31日的統計，紙本及數位綁定領取人數已達2332萬8776人，其中，選用紙本的有2151萬6839人，比例高達92.23％，選用數位券的僅181萬1937人，比例約7.76％。

五倍券：尚未發行。行政院長蘇貞昌表示，可創造千億以上的效果，並且地方政府有跟進、業界更加碼，連加油都有優惠。

【領取、使用方式】

消費券：領取方式則仿效「投開票所」方式，分為兩階段發放，民眾須持領券通知單以及身分證，到指定地點領取，領取當日可開始使用，一直到9月30日。不得找零，可與現金一起使用。

三倍券：領取方式分為實體紙本券跟數位支付。若要領取紙本券，民眾須攜帶健保卡至郵局購買，或是7月1日透過網路預購，15日後到4大超商領取。數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾自7月1日上網綁定卡片登錄ID後，累計消費金額滿3000元後，直接回饋2000元。

五倍券：行政院擬規劃比照三倍券模式，並提升數位券領取率。

▼振興券三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



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