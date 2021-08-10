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保護美麗海洋　「富山漁業資源保育區」污水接管工程9月開工

▲台東富山漁業資源保育區污水處理9月開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東富山漁業資源保育區污水處理9月開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「我們已經盼望超過20年了」，近年來遊客爆量的台東知名「富山漁業資源保育區」，由於產生的公共衛生問題，特別是民間生活廢污水未妥善處理，造成當地海洋水質與生態嚴重影響，一次性解決保育區水質問題，台東縣政府將進行富山保育區公有污水管線接管工程計畫，預計9月開工，工程經費計新台幣1500萬元，全部完成污水接管可達260公尺。

台東縣政府表示，「富山漁業資源保育區」已是全國遊客來台東必玩景點，去年遊客量成長到37萬人次，不過長久以來遊客爆量所產生的公共衛生問題，特別是民間生活廢污水未妥善處理，對於海洋水質有害，當地民眾及生態專家多年盼望能有污水共管處理機制。

台東縣長饒慶鈴針對「富山漁業資源保育區水與環境改善工程」，包含富山保育區公有污水管線接管、公共廁所整建及遊園木棧平台修繕等工程項目，應取得當地商家及漁民代表共識，因此，農業處在工程開工前前往富山地區辦理說明會議，化解各家營業上的困難及民眾疑慮，當地13戶商家一致同意接管，為資源保育及海洋環境再添生態正向指標。

農業處長許家豪說明，由於目前尚在暑假期間，開工後會優先施作對遊客商家影響較小的工項，減少對大環境的衝擊。另外，農業處也要求施工廠商，對於開挖管線埋設完後立即回填，務必以工地安全為第一考量。

業者陳世岳及臺東區漁會代表蔡明儒則指出，當地爭取污水接管多年，對工程有所期待，感謝縣長及縣府推動此項工程，施工期間對於商家的影響一定會有，希望縣府能與廠商多與當地溝通，開挖後有損及的部份應該復原，另外，在施工及設計商應考慮到後續維護保養的問題，農業處表示，會請監造單位另外擬具管線維修及污水處理槽定期處理計畫，另找商家來進行教育訓練，大家一同分工，讓海洋環境能與當地共存共榮。

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