北市首+0黃珊珊想跳舞　簡舒培：好大喜功！不慚愧還沾沾自喜

▲黃珊珊在臉書宣布北市無新增確診個案，隨後刪文。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者黃巈禾／台北報導

台北市副市長黃珊珊10日上午搶先在臉書公布，北市0確診，還興奮的說「下午開疫調會議時恐怕真的得跳舞了」，不久後刪文，之後又發了一樣的貼文，只是多加了個人照。對此，民進黨台北市議員簡舒培批評，完全顯示出柯市府好大喜功，對於防疫爭功諉過的心態。

簡舒培10日在臉書表示，許多縣市早就常常出現0確診，也不見大肆慶祝，因為這些縣市首長知道疫情不是開玩笑，就算是「確診+0」，不代表社區沒有風險，該做好的疫調、匡列、篩檢、隔離基本步驟，包含特殊場所的分流控管，都該嚴格落實。

簡舒培指出，柯文哲說「政治人物不應只追求零確診」、「要允許一個程度的感染概念」，但追求零確診，宣布啟動同心圓清零計畫的也是柯文哲，結果沒多久就爆發北農群聚案件，於是柯文哲又說不把清零當目標，如今黃珊珊卻因為台北市首次「確診+0」開心得要跳舞，從有新冠肺炎到現在，每天就看柯市府政治口水、政治作秀，人民都快被搞到精神錯亂，最該務實的人，最愛把防疫政治化。

簡舒培還說，0確診是大家所樂見的，不過這是台北市民、醫療人員、基層防疫同仁為了收拾柯市府自以為是的爛攤子所努力的成果，柯市府不覺得慚愧還沾沾自喜，然而台北市的最高長官對於疫情的態度既是如此，那麼台北市的疫情還是有點堪憂，「大家比較想看黃珊珊與BEN共舞」。