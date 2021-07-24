東奧進場NHK稱「台灣」　獨派大老辜寬敏：盼台日建交！

▲辜寬敏期待台日建交。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運23日晚間舉行開幕式，台灣雖以「中華台北」名義參賽，但在進場順序是用的台（た，Ta）排序，NHK轉播時也直接稱呼「台灣」。獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏透過聲明表示，這顯示台日兩國人民心靈契合，期待日本與台灣間能進一步建立正式外交關係，讓兩國關係正常化。

辜寬敏表示，樂見日本方面在國際場合以「台灣」作為對我國正式名稱，日方此次作為，除顯見台日關係的堅實外，如此尊重台灣人對於正常國家的期待，更讓兩國人民達到真正的「心靈契合」。

辜寬敏稱，近來日本對台外交政策轉為「戰略清晰」，讓他憶及10餘年日本前首相安倍晉三來台訪問時，他曾在聚會上對安倍晉三直言：「台灣若成為中國的一部分，日本就會變成二等國家，不然就是再軍備！」。

辜寬敏說，當時，安倍晉三握著自己的手表示，100%同意他的建言，此外，類似的建言他也曾與現任日本副首相麻生太郎表達，麻生太郎亦有同感。時至今日，日本外交政策在中國步步進逼下終於做出巨大轉變，期待日本與台灣間能進一步建立正式外交關係，讓兩國關係正常化。

辜寬敏表示，近來國際間支持台灣的聲浪不斷，他深表感謝，但同時也希冀國人同胞能在國家正常化道路上積極採取行動，為自己的國家與後世子孫創造美好將來。

此外，辜寬敏補充，台灣雖然已是事實上獨立的國家，但仍使用大中華統一思想的《中華民國憲法》，完全與多數台灣民眾的現實脫節，為解決台灣當前憲政問題的亂象，他去年向中選會提出台灣史上第一次的「制憲意向公投」，卻在半年後遺憾地被中選會予以駁回，在他委請律師團向台北高等行政法院提起行政訴訟後，本月28日將進行第一次言詞辯論，以實際行動為台灣國家正常化開闢新的可能。