李登輝辭世周年　辜寬敏回憶這個小故事「do something bright 」

▲辜寬敏夫妻(後排)與李登輝夫妻(前排)合影。(圖/台灣制憲基金會提供)

記者呂晏慈/台北報導

前總統李登輝逝世滿1周年,台灣制憲基金會董事長、獨派大老辜寬敏30日表示,用修憲等實際行動推動台灣國家正常化是李登輝對台灣最大的貢獻,因此全力支持設立李登輝紀念圖書館,並透露他曾向李登輝說「Once in your life, do something bright !」(生也有涯,為所當為!),鼓勵李登輝兒子李憲文參加黨外集會的小故事。

辜寬敏回憶,李登輝有次向他提及李登輝之子李憲文很尊敬自己,當時社會上有很多黨外的集會,李憲文會去參加,但是就當時李登輝的立場而言,有點為難,因此李登輝要他和李憲文講一下,而他則回應,「Once in your life, do something bright !」(生也有涯,為所當為!),因為李登輝的兒子去參加黨外集會、對黨外民主運動有興趣是很好的事情。

辜寬敏指出,李登輝對台灣最大的貢獻,在於用實際行動推動台灣國家正常化,讓台灣轉型成為一個事實上的國家,李登輝總統任內推動6次修憲,論「修憲」,台灣沒有任何一位政治人物能出其右,他讓《中華民國憲法》本土化、民主化,並且在修憲手段下最大程度進行修訂。

辜寬敏表示,李登輝曾說過,「我們現在所使用的憲法,是當初為了中華民國量身定做的的憲法,這部憲法跟台灣的關係很淺,即使經過我任內六次修改,仍然非常不符合需求。所以,大家現在最需要的就是,趕緊來制定一部台灣的新憲法!」這番話直到現在,仍然是擲地有聲,直指台灣當前國家最大、也是最基本的問題:國家正常化。

另對設立李登輝紀念圖書館一事,辜寬敏表示,他身為台大校友表示全力支持,並認為無論在場址規劃與圖書館性質而言,確實符合李登輝生前之學術、從政經歷與其酷愛閱讀的習慣,非常樂見加以設置以其為名的紀念圖書館,也期待有更多加強台灣主體意識的具體行動。