李登輝辭世周年　辜寬敏回憶這個小故事「do something bright 」

▲辜寬敏夫妻（後排）與李登輝夫妻（前排）合影。（圖／台灣制憲基金會提供）

記者呂晏慈／台北報導

前總統李登輝逝世滿1周年，台灣制憲基金會董事長、獨派大老辜寬敏30日表示，用修憲等實際行動推動台灣國家正常化是李登輝對台灣最大的貢獻，因此全力支持設立李登輝紀念圖書館，並透露他曾向李登輝說「Once in your life, do something bright !」（生也有涯，為所當為！），鼓勵李登輝兒子李憲文參加黨外集會的小故事。

辜寬敏回憶，李登輝有次向他提及李登輝之子李憲文很尊敬自己，當時社會上有很多黨外的集會，李憲文會去參加，但是就當時李登輝的立場而言，有點為難，因此李登輝要他和李憲文講一下，而他則回應，「Once in your life, do something bright !」（生也有涯，為所當為！），因為李登輝的兒子去參加黨外集會、對黨外民主運動有興趣是很好的事情。

辜寬敏指出，李登輝對台灣最大的貢獻，在於用實際行動推動台灣國家正常化，讓台灣轉型成為一個事實上的國家，李登輝總統任內推動6次修憲，論「修憲」，台灣沒有任何一位政治人物能出其右，他讓《中華民國憲法》本土化、民主化，並且在修憲手段下最大程度進行修訂。

辜寬敏表示，李登輝曾說過，「我們現在所使用的憲法，是當初為了中華民國量身定做的的憲法，這部憲法跟台灣的關係很淺，即使經過我任內六次修改，仍然非常不符合需求。所以，大家現在最需要的就是，趕緊來制定一部台灣的新憲法！」這番話直到現在，仍然是擲地有聲，直指台灣當前國家最大、也是最基本的問題：國家正常化。

另對設立李登輝紀念圖書館一事，辜寬敏表示，他身為台大校友表示全力支持，並認為無論在場址規劃與圖書館性質而言，確實符合李登輝生前之學術、從政經歷與其酷愛閱讀的習慣，非常樂見加以設置以其為名的紀念圖書館，也期待有更多加強台灣主體意識的具體行動。