民調先問孟晚舟案　64%加拿大人支持抵制北京冬奧

▲近日一項加拿大民調顯示，過半民眾支持抵制北京冬奧。圖為北京奧運。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

2022年冬季奧運將在半年後於中國北京登場，不過根據加拿大一項民調顯示，超過50%民眾支持加拿大杯葛北京冬奧，主因是涉及人權議題爭議及孟晚舟案，使得兩國近年關係緊繃。



據加拿大CTV新聞台報導，該份調查由Nanos民調公司在東奧期間所做，對象為1002名加拿大人，問卷內容寫道「由於中國關押兩名加拿大前外交官，以及加拿大限制中國華為公司財務長孟晚舟離境，導致中加關係緊張，加拿大是否該抵制明年北京冬奧？」，結果有45%受訪者選擇「支持」，19%選「有點支持」，15%受訪者「反對抵制」，14%選「有點反對」。



雖然加拿大奧委會執行官舒梅克曾受訪直言，抵制是錯誤作法，還稱「體育有將世界團結起來、創造對話、建立理解管道的獨特力量」。但本次調查結果顯然證明，大多數加拿大人並不同意舒梅克的說法。而且調查結果中，加拿大華人移民最多的安大略省（Antario）和卑詩省（British Columbia）支持抵制的比例也最高，分別為70.3%和66.5%。



其實抵制北京冬奧的呼聲在加拿大已出現數年，除加拿大保守黨曾公開提出呼籲外，也有人權組織呼籲國際奧委會不要將奧運給中國舉辦。此外，近日支持維吾爾族、藏人、港人等遭中共迫害族群的相關團體也先後發聲，呼籲全球杯葛20222北京冬奧。



加拿大政府在2018年末，應美國的引渡要求羈押華為副董事長暨財務長孟晚舟，而北京當局隨後也立即逮捕加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)和商人史佩弗(Michael Spavor)，並否認這是對加國的報復行動，至此之後兩國衝突日增。孟晚舟引渡案最後一輪聽證會將在8月20日之前舉辦。



最近一次重大奧運抵制為是1980年莫斯科奧運會時，加拿大曾與美國共同抵制，而後蘇聯及其盟國也在1984年抵制洛杉磯奧運會作為報復。