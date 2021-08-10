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社會 社會焦點 保障人權

「殺頭也沒用」高雄天坑不到一周又塌　陳其邁掛保證：今天完工

記者賴文萱／高雄報導

高雄日前大雨導致凱旋夜市的前面道路出現10X5公尺大天坑，更讓高雄副市長林欽榮一度飆罵「做不好就殺頭！」，工務局也緊急連夜修復，不料，昨天被議員直擊回填區域又下陷。高雄市長陳其邁今（10）日表示，那天下大雨，是屬於應急的處理，昨天晚上也先修補，今天進行回填，是一個連續性的修補計畫。

高雄市議員李雅靜昨晚指出，8/3凱旋路大天坑，當晚林副市長放話殺頭之後，漏夜火速填平，但經過不到一周的時間，又開挖施工了。她現場質疑回填不確實，高低差更會危及行車安全，而且回填的區域呈現下陷狀況。

對此，陳其邁今在議會受訪表示，那天下大雨，是屬於應急的處理，因為這個坑洞比較大，所以必須先回填，讓道路能夠通行，昨天開始是一個連續性的修補計畫，先回填完，漏水的地方也找到，會做一個永久性的處理。

陳其邁強調，先有應急處理，然後再有後續的處理，那是屬於雨水幹管的管線錯接，有找到漏水的地方，所以昨天天氣一放晴，水利局就立刻進場做處理，今天應該就可以順利完成。

▲▼高雄天坑昨趕工修復，林欽榮副市長深夜親送飲料慰問施工人員。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄天坑昨趕工修復，林欽榮深夜至施工現場。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄天坑昨趕工修復，林欽榮副市長深夜親送飲料慰問施工人員。（圖／高雄市政府提供）

林欽榮昨晚10時也親自到場了解施工情形，並帶來飲料慰問現場施工人員，指示工務跟水利合作儘速開放通行，後續請水利局依道路修復程序，針對該路段做ccp地盤改良。

▲▼高雄天坑昨趕工修復，林欽榮副市長深夜親送飲料慰問施工人員。（圖／高雄市政府提供）

▲林欽榮深夜送飲料慰問施工人員。（圖／高雄市政府提供）

另外現場針對污水管線已做Tv檢視後確認現有管線安全，惟現場開挖後發現的雨水涵管小破孔，雖無立即危險，仍請水利局後續儘速修復，並徹底解決造成下陷破損問題，速回鋪平整路面恢復道路通行。

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