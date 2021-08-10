揪隱形傳播鏈！新北機動篩檢隊進駐永和　時間、地點曝

▲新北市於永和仁愛活動中心安排機動篩檢隊進駐。圖為民眾接受快篩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市永和區某里爆出兩週內出現3例確診個案，且感染源仍不明，新北市長侯友宜10日受訪時證實，目前還有1例感染源釐清中，衛生局10至12日連續三天，在永和仁愛活動中心安排機動篩檢隊進駐，提供快篩+PCR檢驗，鼓勵該區域民眾前往篩檢。

侯友宜表示，永和某區連續兩個禮拜有3例確診個案，經分析，其中2例的感染源源非常清楚，1例個案還在調查釐清中。

新北市衛生局表示，3例確診儘管均為獨立個案，但衛生局謹慎以對，除針對接觸者擴大匡列採檢並進行環境清消外，為斷絕可能潛藏於社區中的隱形傳播鏈，分別於8/9晚間在山北活動中心及8/10-8/12連續3天在永和仁愛活動中心安排機動篩檢隊進駐，提供快篩+PCR檢驗，鼓勵該區域民眾前往篩檢。

衛生局指出，永和機動篩檢隊服務地點在永和仁愛活動中心，配合民眾上班工作時間需求，服務時間調整為8/10-8/12，將分2個時段，時間為下午1時30分至下午4時及傍晚5時30分至晚間8時，鼓勵民眾只要有疑慮都可以前往篩檢，提醒記得攜帶健保卡及身分證。

衛生局強調，儘管個案數下降，仍不可掉以輕心，透過擴大篩檢、精準疫調一步一步踏實將防疫工作做到位，以早日讓民眾回到健康平安的安全生活型態。

▼新北各區33處篩檢站。（圖／新北市政府提供）

