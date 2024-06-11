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洗冷水澡可增強免疫力？醫：必須符合3條件「否則會致命」　

荷蘭的極限運動員Wim Hof擁有「冰人」封號，他倡導低溫能夠促進健康。（圖／翻攝自The Iceman (Wim Hof)臉書）

▲荷蘭的極限運動員Wim Hof擁有「冰人」封號，他倡導低溫能夠促進健康。（圖／翻攝自The Iceman (Wim Hof)臉書）

圖文／CTWANT

65歲的演員黃仲崑身材依舊健壯，過去他曾透露自己的養生祕訣是每天洗冷水澡，但冷水澡真能增強免疫力嗎？醫師表示，冷水澡對健康的幫助有限，但若是年紀較大、患有心血管疾病、環境適應能力不佳，那非但沒有好處，還可能因此賠上小命！

海軍陸戰隊出身的黃仲崑，從年輕時就開始洗冷水澡，即便是在長白山拍戲，氣溫零下20度，他仍堅持不懈，他也認為這是自己長保健康的原因。荷蘭的極限運動員Wim Hof也是冷水狂熱者， 他認為冷水澡可以提升睡眠品質、促進腦內啡分泌、強化免疫系統。

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頤鳴堂中醫師周宗翰表示，冷水療法源自於古代醫學，包括冷水淋浴、冷水噴霧和浸泡在冷水浴中等技術，其中冷水淋浴通常是指在攝氏10~15度之間的水中沐浴，每次持續2~3分鐘。冷水可以刺激白血球，幫助抵抗感冒和流感等常見疾病，還可以幫助身體更有效率地運作，使皮膚看起來更好。

不過需要注意的是，冷水澡對於某些人來說可能會感到不適，因此周宗翰建議洗冷水澡前應諮詢醫生意見，並且也提醒洗冷水澡無法替代正在進行的療程或藥物，有免疫系統問題的病患也先別急著嘗試。

「每年皆有民眾因沖冷水澡引發心肌梗塞送醫，無論夏季或冬季，都不建議洗冷水澡！」台北醫學大學附設醫院心臟內科醫師蕭成儀曾受訪表示，洗冷水澡增強免疫力的原理，是沖洗冷水的時候，身體四肢的周邊血管會收縮，血液集中回流到核心內臟，也增加臟器的能量進而提升免疫能力。

蕭成儀強調，這種方式僅適合40歲以下，且沒有心血管疾病的族群，而且必須長期執行，符合上述3條件，冷水澡才具有增加免疫力的效果，偶爾洗一次冷水澡，則可能會增加心血管的負擔。

如果本身有三高問題或已有心血管疾病，醫師提醒千萬別洗冷水澡，否則會增加血管內斑塊剝落的機率。（圖／CTWANT資料照）

▲如果本身有三高問題或已有心血管疾病，醫師提醒千萬別洗冷水澡，否則會增加血管內斑塊剝落的機率。（圖／CTWANT資料照）

蕭成儀表示，血管最怕溫差，冷水沖到皮膚，透過神經傳達到腦部，身體為了要維持體溫，會加速血管的流速增加血壓，血管不斷放鬆又緊繃，易增加血管裂傷或是血管內斑塊剝落的機會。他建議洗澡水水溫最好在攝氏38到39度左右，此時血管會放鬆，對於新陳代謝較差的長輩，洗熱水澡可以幫助代謝。但要避免水溫高於攝氏42度以上，否則反而會增加對心臟負荷。

敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅認為，冷水澡對健康的幫忙程度有限，但危險卻是致命的，尤其是年紀比較大、對環境的改變能力沒有很好的人、或是本來就有心血管疾病的人，這3種人一定要小心，可能會出現昏厥、休克甚至猝死的風險，建議別洗冷水澡較好。

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