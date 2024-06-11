　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

▲不只屬虎！「這３生肖」也犯太歲　把握好運勢能翻身。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲牛、雞、蛇3生肖受天魁星庇佑，半下年運勢超旺。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

下半年有天魁星發威，轉運指日可待。紫微斗數老師姚本軍在臉書上指出，天魁星在紫微斗數中擁有相當高的地位，對於人的性格、人生方向和實現目標都有著決定性的影響。如果能將天魁星的優勢妥善運用，並適度的調整自己的觀念和態度，這顆星將會為一個人的人生帶來更多的繁榮和幸福。而2024年下半年，牛、雞、蛇3生肖受此吉星庇佑，不僅事業蒸蒸日上、財運旺盛，還容易升職取得高薪。

●生肖牛

[廣告]請繼續往下閱讀...

在紫微斗數中，天魁是一顆吉利的星曜，象徵聰明、領導、權威、考試以及貴人幫助的現象，當此星落在生肖牛的命宮，會讓他們有著強烈的責任感，做事情非常謹慎且充滿智慧，對於挑戰和困難往往有成熟的應對方式。

生肖牛會有較好的名譽和聲望，容易受到人們的尊重和敬仰，許多成功的領導者、企業家、人物偶像對於未來將產生深遠的影響，另外，天魁星還象徵穩重與公正，他們在困難前展現無比的冷靜與智慧，還能公正無私對待所有人，使得他們在人群中擁有高人一等的地位。

天魁星有時會以微妙方式影響個人的生活，生肖牛會發現自己開始有更強意願去幫助他人，或是開始接受新的責任並以智慧應對。

●生肖雞

在紫微斗數中，當天魁星落在事業宮，通常表示事業發展的機會與挑戰，都可能來自於此星的力量，從機會方面來看，生肖雞能發揮卓越的領導能力，在事業上有較好的發展，並擁有高度的責任感和嚴謹的工作態度，有機會成為他人的導師或領導者，並在事業發展中扮演重要的角色。

同時，這個位置也意味著事業可能面臨特定的挑戰，在壓力面前，可能需要時刻保持冷靜，並且具備卓越的決策能力，生肖雞此時的職涯將充滿挑戰，但也同樣會帶來可能的成功和成就。另外、可能需要學習人我之間取得平衡，避免過於執著而忽視大局，過於期待完美容易在事業遇到挑戰，學習接受並改善自身的不完美，適應變動的環境，將有利於事業的發展。

●生肖蛇

在紫微斗數中，天魁星出現在財祿位置，對財運影響很大，從機會方面來看，生肖蛇有很強的財務管理才能和商業智慧，能沉著應對金錢事務，進而帶來財富，此外，他們善於保存和增加資產，往往能透過投資或經商活動獲得財富，同時，天魁星代表權威和地位，容易得到高層的支持或擔任高薪的職位。

然而，生肖蛇也不是沒有挑戰，天魁星的旺盛使人變得過於保守或對金錢過於謹慎，恐怕會錯過一些回報理想的機會，決策上的固執可能會導致固步自封，未能及時調整投資策略，此外，天魁星在財祿宮可能使人在金錢上產生過度的負擔感，因此需要學會放輕鬆，放手一些不必要的負擔。

延伸閱讀
辦公桌「常用1物」淪蟑螂老巢！上班族崩潰：拉屎還生蛋
LINE收面試通知！妹子回復「這2字」被提前淘汰　全場搖頭：讓我以為你才是老闆
與女議員裸身睡同床！律師辯「小便滴褲管」才沒穿褲　尪目睹崩潰

ET快訊
快訊／台中男陳屍屋內　警追查死因
幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝
快訊／新店工廠大火傳惡臭　消防局提醒關閉門窗
陸艇闖淡水河蹓躂時序曝　解放軍前少校刪航跡紀錄
快訊／馬拉威副總統墜機亡！　機上全數罹難
知名女YTR遭砂石車擦撞　摔倒險遭輾
快訊／吳東進列被告遭約談　停職仍24次任會議主席
潮州副站長舉槍照槓酸民！屏東警出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

產後妊娠紋爬滿肚！出軌尪提1要求「會好好補償」　全場氣炸

洗冷水澡可增強免疫力？醫：必須符合3條件「否則會致命」　

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰：問完已讀就好！原因驚呆萬人

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

「瘦瘦針」爆紅！她打完狂吐1個月「食道裂出血」　驚悚畫面曝

兒讀醫學系交往私校正妹　媽怒拒「以後小孩會笨」：智商遺傳母親

女友穿貼身上衣「遮胸口」他不解　網喊1類人要遮：小心露奶頭

「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

產後妊娠紋爬滿肚！出軌尪提1要求「會好好補償」　全場氣炸

洗冷水澡可增強免疫力？醫：必須符合3條件「否則會致命」　

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰：問完已讀就好！原因驚呆萬人

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

「瘦瘦針」爆紅！她打完狂吐1個月「食道裂出血」　驚悚畫面曝

兒讀醫學系交往私校正妹　媽怒拒「以後小孩會笨」：智商遺傳母親

女友穿貼身上衣「遮胸口」他不解　網喊1類人要遮：小心露奶頭

「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

景福宮、警友會捲袖捐血做公益　提前歡度警察節盼拋磚引玉

新興5月營收年增57%、月增37%　Q2賣船貢獻EPS約0.48元

快訊／台中潭子48歲男陳屍屋內　警封鎖現場追查死因

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

快訊／王勝偉生涯1500場出賽達標！首打席敲長打慶祝

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

富士山LAWSON「達成3條件有望拆黑幕」　官方再推7個最佳拍照點

ROSÉ尖矛珠寶戴上癮　酷味穿搭露纖腰平衡一下

幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝　晚間留飯店吃素

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

快訊／寶林換肝女今下午過世！北市衛生局長證實

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

放完端午「他心態大崩塌」！一路上班到年底

LINE「最優質功能」沒了　打字慢10秒！用戶崩潰

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

更多熱門

相關新聞

奧客點咖啡要求「去水」！店員：超商不是手搖店

奧客點咖啡要求「去水」！店員：超商不是手搖店

超商基本上沒有客製化服務，但為了體貼消費者，有些店員還是願意配合。一名超商店員抱怨，好心幫女客人客製化，豈料對方居然一直打斷她與其他客人結帳，甚至還碎念，讓她超走心。貼文一出，不少人直呼「開放一次，後面有搞死自己的N次」。

他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

確診後心肌梗塞　醫曝更得注意這「死亡率逾5成」

確診後心肌梗塞　醫曝更得注意這「死亡率逾5成」

接種疫苗罹「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打

接種疫苗罹「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

關鍵字：

姚本軍周刊王

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面