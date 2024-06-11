天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

▲牛、雞、蛇3生肖受天魁星庇佑，半下年運勢超旺。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

下半年有天魁星發威，轉運指日可待。紫微斗數老師姚本軍在臉書上指出，天魁星在紫微斗數中擁有相當高的地位，對於人的性格、人生方向和實現目標都有著決定性的影響。如果能將天魁星的優勢妥善運用，並適度的調整自己的觀念和態度，這顆星將會為一個人的人生帶來更多的繁榮和幸福。而2024年下半年，牛、雞、蛇3生肖受此吉星庇佑，不僅事業蒸蒸日上、財運旺盛，還容易升職取得高薪。

●生肖牛

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在紫微斗數中，天魁是一顆吉利的星曜，象徵聰明、領導、權威、考試以及貴人幫助的現象，當此星落在生肖牛的命宮，會讓他們有著強烈的責任感，做事情非常謹慎且充滿智慧，對於挑戰和困難往往有成熟的應對方式。

生肖牛會有較好的名譽和聲望，容易受到人們的尊重和敬仰，許多成功的領導者、企業家、人物偶像對於未來將產生深遠的影響，另外，天魁星還象徵穩重與公正，他們在困難前展現無比的冷靜與智慧，還能公正無私對待所有人，使得他們在人群中擁有高人一等的地位。

天魁星有時會以微妙方式影響個人的生活，生肖牛會發現自己開始有更強意願去幫助他人，或是開始接受新的責任並以智慧應對。

●生肖雞

在紫微斗數中，當天魁星落在事業宮，通常表示事業發展的機會與挑戰，都可能來自於此星的力量，從機會方面來看，生肖雞能發揮卓越的領導能力，在事業上有較好的發展，並擁有高度的責任感和嚴謹的工作態度，有機會成為他人的導師或領導者，並在事業發展中扮演重要的角色。

同時，這個位置也意味著事業可能面臨特定的挑戰，在壓力面前，可能需要時刻保持冷靜，並且具備卓越的決策能力，生肖雞此時的職涯將充滿挑戰，但也同樣會帶來可能的成功和成就。另外、可能需要學習人我之間取得平衡，避免過於執著而忽視大局，過於期待完美容易在事業遇到挑戰，學習接受並改善自身的不完美，適應變動的環境，將有利於事業的發展。

●生肖蛇

在紫微斗數中，天魁星出現在財祿位置，對財運影響很大，從機會方面來看，生肖蛇有很強的財務管理才能和商業智慧，能沉著應對金錢事務，進而帶來財富，此外，他們善於保存和增加資產，往往能透過投資或經商活動獲得財富，同時，天魁星代表權威和地位，容易得到高層的支持或擔任高薪的職位。

然而，生肖蛇也不是沒有挑戰，天魁星的旺盛使人變得過於保守或對金錢過於謹慎，恐怕會錯過一些回報理想的機會，決策上的固執可能會導致固步自封，未能及時調整投資策略，此外，天魁星在財祿宮可能使人在金錢上產生過度的負擔感，因此需要學會放輕鬆，放手一些不必要的負擔。

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