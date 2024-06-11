19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆「下樓看看」　女友淚吐真相

記者閔文昱／綜合報導

新北市板橋區一名19歲陳姓男子，平日在湳雅夜市擺攤販售香蕉煎餅，身兼孝子與賣力員工的他，卻在10日凌晨遭人痛毆丟包信義路巷弄內，動手的5名惡煞事後還囂張打電話給陳男的老闆，要他「下樓看看」，隨後陳男經搶救仍傷重不治。警方調查，事件疑似與債務糾紛有關，目前已逮捕5名涉案犯嫌，詳細案情仍待釐清。

據了解，陳男生前在板橋湳雅夜市擺攤販售香蕉煎餅，不僅工作認真，甚至從來沒有遲到過，月收入除了維持自己的生活開銷，還需支應母親的醫藥費。他的老闆透露，陳男上個月還過想要加盟開店賺錢養家，卻在凌晨遭惡煞痛毆丟包，傷重不治，令他相當不捨。

▲5名惡煞將陳男載到香蕉煎餅攤老闆家樓下丟包。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據警方調查，5名惡煞10日凌晨將陳男當街圍堵、毆打，隨後將他丟包在香蕉煎餅攤老闆家樓下，並打電話給陳男老闆要他下樓查看。儘管陳男老闆表示，陳男在金錢上應無問題，從未有債務糾紛或預支薪水的情況，但警方初步調查起因疑似債務糾紛，並已逮捕5名涉案的年輕人，其中21歲吳姓主嫌稱整起事件都是他幹的，還瞎扯死者欠他3萬元房租。

▲警方獲報後循線逮捕5名涉案犯嫌。

根據《東森新聞》報導，陳男的女友和家屬接獲消息後，第一時間趕往醫院。女友哽咽表示，陳男最後一句話是要出門買藥給她，卻再也沒有回來，懷疑嫌犯將陳男丟包在香蕉煎餅攤老闆家門口，可能是想栽贓或有其他不可告人的目的。她堅稱，陳男並無債務糾紛，且沒有欠3萬的租金，所有親友都在等待警方調查的結果，釐清真相。