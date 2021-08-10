東部清晨連3震！　最大規模4.3、震度3級



記者葉國吏／綜合報導

8月10日清晨東部接連發生3次地震，地點宜蘭、台東、花蓮都有，不過都是小區域有感，最大規模4.3、最大震度3級。

發震時間：2021/08/10 06:29:41

位置：北緯 23.11度，東經 121.3度

即在花蓮縣政府南南西方 102.4 公里 ，位於花蓮縣富里鄉

地震深度：11.1公里

芮氏規模：3.7

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

臺東縣地區最大震度 2級

花蓮縣地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 1級

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發震時間：2021/08/10 05:50:01

位置：北緯 23.1度，東經 121.31度

即在臺東縣政府北北東方 41.9 公里 ，位於臺東縣東河鄉

地震深度：11.9公里

芮氏規模：4.3

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

臺東縣地區最大震度 2級

花蓮縣地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 1級

雲林縣地區最大震度 1級

發震時間：2021/08/10 01:36:51

位置：北緯 24.44度，東經 121.92度

即在宜蘭縣政府南南東方 36.4 公里 ，位於臺灣東部海域

地震深度：14.5公里

芮氏規模：3.4

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

宜蘭縣地區最大震度 3級

花蓮縣地區最大震度 1級