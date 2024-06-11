獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

記者楊惠琪／台北報導

台北市東山高中上周舉行畢業典禮，高中部畢業生致詞代表林奕廷以風趣幽默口吻，發表5分鐘的畢業感言，讓現場掌聲和笑聲不斷，有老師在臉書粉專分享致詞影片，吸引逾112萬人點閱，讓網友直呼：「這是我聽過最棒的畢業生致詞」。林奕廷受訪表示，想讓自己有一個難忘的畢典，所以自告奮勇爭取致詞機會。

東山高中畢業致詞代表由學生自行報名，再經畢聯會兩階段選拔。林奕廷接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，當初報名的動機是因為怕聽到無聊的致詞內容，想要發表一段願意讓人聽下去的演說，儘管成績不是最頂尖，仍自告奮勇報名，決定用自己的方式發表演說，不想咬文嚼字、引經據典談大道理，只是單純想告訴大家，不要害怕失敗、勇敢逐夢。

林奕廷致詞一開場就自嘲，沒想到「林奕廷三個字前面居然會加上畢業生致詞代表」，以為只會加「違規使用手機記小過一支」。他說，會站在這裡是因為不想讓自己後悔，只隨便用鳳凰花開為高中生涯劃下句點，「所以我才站在這裡，希望大家都能開心道別過去，那個身為高中生辛苦的自己。」

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▲東山高中林奕廷的畢業致詞演說，吸引百萬網友點閱。（圖／東山高中提供）

林奕廷致詞指出，畢業分別代表一個好消息和一個壞消息，好消息是我們畢業了，代表不用再每天爬101階的彩虹階梯、不用因為穿白鞋被教官記服儀單、逃離了名為「晨間引導」的周考。生動的演說內容讓台下報以熱烈掌聲。

林奕廷接著說，畢業的壞消息是，我們變得更自由了，但自由或許也是缺點，未來我們即將踏入未知的人生、現實的社會，可能會迷茫也會失敗，沒有誰有義務拉自己一把，但各位也不用太擔心，因為如果對現狀不滿意，代表還沒有到最後，「你以為的失敗，其實只是考試後的訂正，因為訂正完，同樣的題目就不會再錯了」，所以我把失敗定義為「沒有堅持到最後的認輸。」

演講尾聲，林奕廷也鼓勵大家，像他一樣勇敢逐夢，不要到人生最後，跑馬燈一幕幕閃過眼前才後悔，「如果那時候有衝動過一次，那有多好」，就如同他，勇敢站上舞台，為自己留下一個難忘的畢典，也向高中生活道別。

臉書粉專「瘋狂理查gto」分享林奕廷的致詞影片，吸引逾112萬網友點閱，有網友說：「這是我聽過最棒的畢業生致詞」、「超讚的畢業致詞，讓我連看兩次」、「失敗是沒有堅持到最後的認輸～感謝一個不認識的高中生」、「太想讓人聽下去的畢業致詞」。