　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

記者楊惠琪／台北報導

台北市東山高中上周舉行畢業典禮，高中部畢業生致詞代表林奕廷以風趣幽默口吻，發表5分鐘的畢業感言，讓現場掌聲和笑聲不斷，有老師在臉書粉專分享致詞影片，吸引逾112萬人點閱，讓網友直呼：「這是我聽過最棒的畢業生致詞」。林奕廷受訪表示，想讓自己有一個難忘的畢典，所以自告奮勇爭取致詞機會。

東山高中畢業致詞代表由學生自行報名，再經畢聯會兩階段選拔。林奕廷接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，當初報名的動機是因為怕聽到無聊的致詞內容，想要發表一段願意讓人聽下去的演說，儘管成績不是最頂尖，仍自告奮勇報名，決定用自己的方式發表演說，不想咬文嚼字、引經據典談大道理，只是單純想告訴大家，不要害怕失敗、勇敢逐夢。

林奕廷致詞一開場就自嘲，沒想到「林奕廷三個字前面居然會加上畢業生致詞代表」，以為只會加「違規使用手機記小過一支」。他說，會站在這裡是因為不想讓自己後悔，只隨便用鳳凰花開為高中生涯劃下句點，「所以我才站在這裡，希望大家都能開心道別過去，那個身為高中生辛苦的自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東山高中林奕廷的畢業致詞演說，吸引百萬網友點閱。（圖／東山高中提供）

▲東山高中林奕廷的畢業致詞演說，吸引百萬網友點閱。（圖／東山高中提供）

林奕廷致詞指出，畢業分別代表一個好消息和一個壞消息，好消息是我們畢業了，代表不用再每天爬101階的彩虹階梯、不用因為穿白鞋被教官記服儀單、逃離了名為「晨間引導」的周考。生動的演說內容讓台下報以熱烈掌聲。

林奕廷接著說，畢業的壞消息是，我們變得更自由了，但自由或許也是缺點，未來我們即將踏入未知的人生、現實的社會，可能會迷茫也會失敗，沒有誰有義務拉自己一把，但各位也不用太擔心，因為如果對現狀不滿意，代表還沒有到最後，「你以為的失敗，其實只是考試後的訂正，因為訂正完，同樣的題目就不會再錯了」，所以我把失敗定義為「沒有堅持到最後的認輸。」

演講尾聲，林奕廷也鼓勵大家，像他一樣勇敢逐夢，不要到人生最後，跑馬燈一幕幕閃過眼前才後悔，「如果那時候有衝動過一次，那有多好」，就如同他，勇敢站上舞台，為自己留下一個難忘的畢典，也向高中生活道別。

臉書粉專「瘋狂理查gto」分享林奕廷的致詞影片，吸引逾112萬網友點閱，有網友說：「這是我聽過最棒的畢業生致詞」、「超讚的畢業致詞，讓我連看兩次」、「失敗是沒有堅持到最後的認輸～感謝一個不認識的高中生」、「太想讓人聽下去的畢業致詞」。

ET快訊
接種疫苗「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打
快訊／陸男快艇直闖淡水港口！　海委會認：守望哨有失職
獨／最強畢業生致詞！　東山高中高三生演說破百萬點閱
美軍計劃台海「地獄景象」！　千艘無人艇挫中共攻勢
快訊／台中某自助餐氣爆！　男全身50%二度燒燙傷
快訊／北韓軍侵犯「軍事分界線」！　南韓軍開槍射擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑鮪魚豐收「達配額9成」政府急令禁捕　漁民炸鍋：已經在海上！

陸軍官校創校100周年　中華郵政6／14發行紀念郵票

芒果削皮「長滿黑絲」她嚇到不敢吃　農業部解答：刮掉可吃

交人生第一任女友！他「唯一1次」滾床單崩潰了：確認得皰疹

夏天準備來到！下周降雨減少　專家：連續性高溫將成為常態

尪裝單身「收私密裸照」！她挺孕肚崩潰痛哭：女兒該留嗎？

遊客注意！宜蘭清水地熱遊憩區配合修繕　今起至30日休園

今午後雷雨熱區曝　下周雨區往西擴展

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

全台水庫大進帳　專家曝本周「補水熱區」

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

黑鮪魚豐收「達配額9成」政府急令禁捕　漁民炸鍋：已經在海上！

陸軍官校創校100周年　中華郵政6／14發行紀念郵票

芒果削皮「長滿黑絲」她嚇到不敢吃　農業部解答：刮掉可吃

交人生第一任女友！他「唯一1次」滾床單崩潰了：確認得皰疹

夏天準備來到！下周降雨減少　專家：連續性高溫將成為常態

尪裝單身「收私密裸照」！她挺孕肚崩潰痛哭：女兒該留嗎？

遊客注意！宜蘭清水地熱遊憩區配合修繕　今起至30日休園

今午後雷雨熱區曝　下周雨區往西擴展

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

全台水庫大進帳　專家曝本周「補水熱區」

黑鮪魚豐收「達配額9成」政府急令禁捕　漁民炸鍋：已經在海上！

尚未收到總統府來文　卓榮泰：正正當當、自自然然面對覆議案

黃國昌遭爆「廁所問藍禮讓新北市長」　綠：滿腦政治與權力

康大名帥拒湖人22.6億大約！衛少按讚　NBA記者：笑話滿天飛

陸軍官校創校100周年　中華郵政6／14發行紀念郵票

星巴克今推「全品項第二杯折100」　星冰樂一杯65元起點起來

營業才5天…台中某自助餐疑「瓦斯外洩氣爆」2傷！電扇扇葉也融化

芒果削皮「長滿黑絲」她嚇到不敢吃　農業部解答：刮掉可吃

法網球王、球后都戴勞力士　百萬金錶搶風頭

快訊／馬尾女隨機攻擊！台南轉運站2人遭飛踹肋骨　80歲阿嬤也遭殃

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

辦「關公媽祖合婚」惹議！台南神壇：僅單純參香

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

分手只是氣話！3星座談戀愛「容易分分合合」

進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！　會香被1狀況中斷

住飯店遭大蟑螂入侵　他怒討全額退費

更多熱門

相關新聞

泰勒絲男友隊友稱「女人結婚生子最興奮」炎上

泰勒絲男友隊友稱「女人結婚生子最興奮」炎上

美國樂壇天后泰勒絲高調認愛美式足球明星男友凱爾斯（Travis Kelce）。然而，凱爾斯的隊友巴克（Harrison Butker）卻因為畢業演講惹上麻煩。巴克對畢業生表示，女性最重要的頭銜是「家庭主婦」，最興奮的時候是結婚和生小孩，還引用了泰勒絲的歌詞。爭議言論已引發10萬人連署請願球隊開除他。

網友搞笑辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」活動！爆共鳴

網友搞笑辦「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」活動！爆共鳴

慈禧大跳「科目三」！影片嚇壞陸網友

慈禧大跳「科目三」！影片嚇壞陸網友

頭髮剪一半「跑去玩電腦」他怒給1星！風向超意外

頭髮剪一半「跑去玩電腦」他怒給1星！風向超意外

朝聖《山道猴子》注意！台七乙+羅馬公路大執法

朝聖《山道猴子》注意！台七乙+羅馬公路大執法

關鍵字：

畢業致詞台北市東山高中幽默風趣網路爆紅熱議話題

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面