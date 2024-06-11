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獨／老闆欠債跑路！高雄尊青連鎖超市9門市全收攤　民眾搬貨搶便宜

記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

高雄知名的團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉！近日有不少加盟主陸續宣布歇業，並發聲明指控尊青行銷公司負責人李俊毅惡意詐欺倒閉，積欠加盟店龐大款項及貨品，主動宣布雙方解除合作關係，目前旗下9家門市全部結束營業。

▲▼高雄團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄連鎖團購超市「尊青」驚傳惡意倒閉 。（圖／記者吳奕靖攝。下同）

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「尊青團購連鎖超市」在南部以平價水果聞名，在高雄有7間店，屏東也有2間，不料近日門是陸續倒閉，傳出是因老闆李俊毅欠下鉅額債務跑路，惡意倒閉。《ETtoday新聞雲》記者透過管道試圖詢問尊青老闆李俊毅，並未獲得回應。

▲▼高雄團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄連鎖團購超市「尊青」 六合店出清，開門營業前店外就聚集大批民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉 。（圖／記者吳奕靖攝）

加盟店主們得知後氣炸，紛紛發聲明，「加盟總部尊青行銷股份有限公司及其負責人惡意詐欺倒閉，積欠我司龐大款項及貨品，故本公司依法正式解除合作關係，我司亦會依法追究其法律責任。即日起加盟總部一切行為皆與我司無任何關係，特立此聲明稿正式聲明」。

尊青六合店今（11日）宣布結束營業，全館商品通通打五折，中午還沒開門店外就聚集大批想撿便宜的民眾，現場人山人海，還有人出聲提醒，「等等有債主出現時，要大家快跑」，一開店就爭先搶後湧入店內掃貨，有寺廟人士來掃超過20箱的飲料，開大貨車載走滿滿的戰利品。

此外，有民眾去年買的海鮮寄放在店內，一聽到倒閉消息就急忙趕到門市將存貨取走，還有民眾想趁五折出清來撿便宜，不過到店時高單價的干貝、海鮮等生鮮食品都賣光了，只剩下一些餅乾飲料。

▲▼高雄團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉 。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，「尊青團購連鎖超市」老闆李俊毅年紀輕輕不到30歲，前年舉辦回饋活動，店內的任何商品只要能裝進一個3斤提袋當中，通通499元，顧客擠爆門市掃貨，掀起一波499之亂，當時李俊毅受訪時坦言也嚇一跳：「光是昨天算就準備150萬的商品，促進消費寵我們的顧客」原本預設1個客人約賠1000多塊，結果賠了4000多元，讓他直呼傻眼。

▲▼高雄團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄連鎖團購超市「尊青」老闆傳出賭博欠債跑路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼團購連鎖超市「尊青」老闆李俊毅驚傳欠賭債跑路 。（圖／ETtoday資料照）

▲團購連鎖超市「尊青」老闆李俊毅驚傳欠債跑路 。（圖／ETtoday資料照）

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