隨機刺死3歲童！女殺人魔出庭竟「囂張訕笑」　法官鬆口：最重死刑

▲隨機殺人案女嫌出庭時面帶微笑。（圖／翻攝自X）

記這張寧倢／編譯

美國俄亥俄州32歲女子艾莉絲（Bionca Ellis）被指控在克里夫蘭郊外北奧姆斯特德（North Olmsted）一家超市前隨機刺殺了3歲男童朱利安（Julian Wood），男童的母親瑪戈（Margot Wood）也受傷。然而，艾莉絲殺人後卻在法庭上不斷露出挑釁的訕笑表情，引發眾怒。法官10日已表示，最重可判她死刑。

根據紐約郵報報導，警方表示，這場襲擊是一起「隨機暴力」事件。艾莉絲被控多達10項刑事罪嫌，包括2項謀殺罪和2項殺人未遂罪。法官在10日的庭審中表示，若罪名成立，被告可能面臨死刑。

PURE EVIL: Bionca Ellis, woman accused of stabbing 3-year-old Ohio boy to death in grocery store parking lot, smirks and giggles as the charges are read to her



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最令大眾感到憤怒的是，艾莉絲在殺害男童的一周後出庭，只見她被雙手反銬，一邊聆聽法庭宣讀對她的犯罪指控，一邊歪頭露出微笑、訕笑，時而看著鏡頭挑眉，露出不以為意的表情，甚至在回答法官問題時故意用西班牙語回答「是」（si），最後在法官不斷重複提問下，她才改用英語表示將進行無罪抗辯，意即不認罪。

▲遭刺身亡的3歲男童的父親伍德在回答法官問題時，眼中帶著淚光。（圖／翻攝自X）

男童的父親伍德（Jared Wood）接著站上法庭，他情緒激動地表示，艾莉絲奪走了他們的一切，「沒有什麼能夠取代我的兒子。請盡您所能地把這個怪物關進監牢。」

法官當天最終將艾莉絲的保釋金定在最高的500萬美元（約新台幣1.6億元），並將她繼續關押回看守所。報導補充，艾莉絲在案發當天下午3點左右被捕時，手裡還拿著一把凶刀，由於她與伍德一家人先前並不認識，案件震驚了當地社區的民眾。