隨機刺死3歲童！女殺人魔出庭竟「囂張訕笑」　法官鬆口：最重死刑

▲隨機殺人案女嫌出庭時面帶微笑。(圖/翻攝自X)

記這張寧倢/編譯

美國俄亥俄州32歲女子艾莉絲(Bionca Ellis)被指控在克里夫蘭郊外北奧姆斯特德(North Olmsted)一家超市前隨機刺殺了3歲男童朱利安(Julian Wood),男童的母親瑪戈(Margot Wood)也受傷。然而,艾莉絲殺人後卻在法庭上不斷露出挑釁的訕笑表情,引發眾怒。法官10日已表示,最重可判她死刑。

根據紐約郵報報導,警方表示,這場襲擊是一起「隨機暴力」事件。艾莉絲被控多達10項刑事罪嫌,包括2項謀殺罪和2項殺人未遂罪。法官在10日的庭審中表示,若罪名成立,被告可能面臨死刑。

PURE EVIL: Bionca Ellis, woman accused of stabbing 3-year-old Ohio boy to death in grocery store parking lot, smirks and giggles as the charges are read to her



(Video via WEWS) pic.twitter.com/R2TTZLr2WZ