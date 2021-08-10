不爽被分手！他翻出「多部性愛片」嗆聲前女友：寄給我朋友欣賞

▲阿宏威脅花花，要將性愛影片外流。（圖／示意圖，無關本案 ／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿宏」（化名）與女子「花花」（化名）原為男女朋友，但他卻不滿對方有意與自己分手，竟然就威脅要將兩人之前拍下的性愛影片，放到網路上、傳給給家人、朋友欣賞，還放話說要讓花花生不如死。

判決指出，阿宏不滿花花有意和自己分手，竟基於恐嚇危害安全犯意，傳送兩人之前自拍的性愛影片給對方，同時還恐嚇對方，「過年的時候，我不會放過你們」、「我再最後寄給妳看一個影片，其他影片我會寄給妳家人看」、「我要把影片寄給我最好的朋友保存」、「為了把你的影片儲存好並傳給我朋友，我整夜都沒睡覺。」、「他媽的，這仇恨我不還你，我們全家父母親兄弟姊妹死無葬身之地」、「我會讓妳活不如死」。

花花收到阿宏的訊息後，因此心生畏懼，擔心自己遭受生命危害、名譽安全，因此趕忙向警方報案。對此，阿宏於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又有簡訊畫面截圖13張、性愛影片檔案畫面截圖等畫面足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為阿宏僅因花花提議分手，就以將散布兩人私密影片之方式恫嚇對方，造成對方精神上受有相當程度之恐懼，所為實有不該。

法官念及，阿宏犯後坦承犯行，態度尚佳，且已經與對方談和，考量其教育程度、家庭經濟狀況貧寒，為外籍移工等一切情狀之後，依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。