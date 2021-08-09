巴西男足「中國贊助服綁腰上」惹議　自家人也不挺：不利國家形象

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西7日在東奧男足摘下金牌，但如今卻因為集體把領獎服綁在腰上爆發爭議。對此，巴西泳將富拉圖斯表示，這明確代表球員並不認為自己是奧運隊伍的一部分，而前巴西游泳選手奧琪瑪特則認為，這對巴西形象不利。

▲巴西選手集體把領獎服綁在腰上，此舉引爆中國網友的批評聲浪，贊助商中國匹克也向巴西奧委會提出交涉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

綜合美聯社、路透社報導，本屆東京奧運巴西奧運代表團贊助商是中國公司匹克（Peak Sport），但巴西在奪得男足冠軍後，集體把匹克的領獎服綁在腰上，穿著比賽時印有NIKE標誌的球衣站上頒獎台。

此舉引爆中國網友的批評聲浪，匹克也向巴西奧委會提出交涉。現已知巴西代表團所有選手事前都被告知，必須穿著國際奧委會批准的正式隊服，也就是匹克所贊助的服裝。

談及球員把領獎服綁在腰上的舉動，東京奧運50公尺游泳銅牌得主、巴西泳將富拉圖斯（Bruno Fratus）表示，這代表著一個明確的訊息，也就是「足球員並不認為自己屬於奧運隊伍的一部分，並不真正在乎這個。」

分析指出，不遵守這些規定，可能會給巴西奧委會與匹克、或等其他廠商的合約帶來問題，不論是現在還是未來。報導指出，巴西隊在2012年及2016年的奧運會均使用Nike提供的運動服。

2016年里約奧運銅牌得主、前巴西游泳選手奧琪瑪特（Poliana Okimoto）也對此次巴西隊的行為給予負面評價，「遵守規則不應該那麼難，巴西隊在頒獎台上不穿官方制服的行為，對巴西形象不利。」

這是巴西男足連續第2年摘金。事實上，巴西在本屆東京奧運上的表現也刷新紀錄，共獲21枚獎牌，排名第12，除了男足之外，項目橫跨衝浪、滑板、體操、拳擊、田徑、游泳、柔道等，比里約奧運當年多了2枚。其中，有7枚獎牌是金牌。這讓巴西體育部長Marcelo Magalhaes直說，「我們即將實現進入世界排名前十的夢想。」

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