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「最美博士」許藍方驚爆不倫戀！男方身分曝　揚言直播2人性愛經驗

▲▼【許藍方睡人夫】私訊養眼照還同上摩鐵　最美博士許藍方不倫醫師人夫。（圖／鏡週刊提供）

▲8月6日錄影結束後，許藍方步出電視台大門，邊講電話邊等友人接她。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被封為最美博士的知名網紅許藍方驚爆不倫戀！本刊調查，許偷吃的對象是一名已婚醫師，雙方去年9月開始交往並發生關係，2人不僅互稱寶貝，許還在對話中談及自己高潮的細節，甚至傳送裸身性感照給對方，還說要將2人的性愛經驗包裝成「朋友的故事」，在直播中與粉絲分享。

「身為公眾人物就應該以身作則，但這個擁有百萬粉絲的博士網紅，在網路及電視節目教導粉絲『正確』的兩性觀念，私底下卻是一個偷吃人夫的小三，根本是說一套、做一套！」受害人妻的閨密A小姐談到好友的遭遇，顯得氣憤難耐。

A小姐口中的網紅，就是有「最美博士」之稱的許藍方，擁有護理學博士學位的她，長相甜美、身材苗條，在網路節目大方談論性愛話題爆紅，還受邀上遍各大電視節目，說話風格直來直往、葷素不忌，獲得大批男性粉絲相挺。

▲▼【許藍方睡人夫】私訊養眼照還同上摩鐵　最美博士許藍方不倫醫師人夫。（圖／鏡週刊提供）

▲擁有博士學位的許藍方（右1）憑藉美貌與口才進軍演藝圈，上遍各大綜藝節目。（翻攝許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

▲▼【許藍方睡人夫】私訊養眼照還同上摩鐵　最美博士許藍方不倫醫師人夫。（圖／鏡週刊提供）

▲有「最美博士」之稱的許藍方（圖）因偷吃醫師人夫，遭正宮告上法院。（翻攝許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

A小姐指出，異性緣頗佳的許藍方，就讀台北醫學大學時代，就與一名醫學系學長B先生認識，當時許雖然有男友，但仍會打電話與B先生聊天，後來B先生當兵，許也曾到營區探視，雙方互動不錯。

▲▼【許藍方睡人夫】私訊養眼照還同上摩鐵　最美博士許藍方不倫醫師人夫。（圖／鏡週刊提供）

▲許藍方曾在臉書放上自己的健身照，情夫B先生當時其實也在現場。（翻攝許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

▲▼【許藍方睡人夫】私訊養眼照還同上摩鐵　最美博士許藍方不倫醫師人夫。（圖／鏡週刊提供）

▲不倫戀初期，許藍方曾在臉書發文，內容與偷吃一事不謀而合。（翻攝許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

退伍後，B先生當上醫師，並與同為醫師的妻子結婚，生下3名子女，雖然知道B先生已是人夫，但許藍方仍與他保持聯繫，去年許更二度主動透過LINE傳送英文訊息給B先生，內容提到：「我夢到你、我整個夢裡都是你、想見面、我需要你！」收到美女學妹的曖昧訊息，B先生把持不住，就此展開這段不倫戀。

▲▼【許藍方睡人夫】私訊養眼照還同上摩鐵　最美博士許藍方不倫醫師人夫。（圖／鏡週刊提供）

▲▼許藍方傳英文訊息給B先生，說夢到他、需要他。（示意畫面、非真實截圖）

▲▼【許藍方睡人夫】私訊養眼照還同上摩鐵　最美博士許藍方不倫醫師人夫。（圖／鏡週刊提供）

針對與醫師人夫不倫戀被抓包一事，許藍方的經紀人全盤否認，強調爆料是子虛烏有，也否認許宣稱吳宗憲等知名藝人曾追求她，至於許曾離婚之事，經紀人則表示，自己2016年才與許共事，對她的過往並不清楚。

針對許藍方曾向情夫表示，吳宗憲、曾國城和林俊傑都曾經追求過她，吳的助理表示，吳對所有藝人都很照顧，無需理會流言；曾也透過經紀人嚴正否認。至於林的經紀人，電話未接，也未回簡訊，截稿前尚無回應。

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