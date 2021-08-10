被許藍方罵「1夜11次」男人之恥！　童仲彥談不倫戀：她很享受性愛

▲童仲彥發文談「最美性學博士」許藍方的不倫戀，直言對方「很享受情感移動中的性愛」。（圖／翻攝自Facebook／台灣阿童─童仲彥、許藍方博士 Dr.Gracie）



實習記者陳妙津／綜合報導

最美博士許藍方捲入不倫戀風波，過去她說話風格也再成關注焦點。今年7月她上館長的直播節目，大談性主題，聊到童仲彥曾誇口年輕時曾「1夜11次」時，許藍方直言是「男人之恥」，強調正常情況不可能會這樣，「11次不是不可能，但是射到後來會有血」，建議應該看醫生治療。對此，童仲彥今天也在臉書貼出回應媒體的全文表示，「許藍方很享受情感移動中的性愛」。



在直播節目中，館長提及童仲彥曾分享年輕時可以從半夜凌晨床戰到隔天下午，12小時11次，想知道許藍方怎麼看。許藍方則直接說，如果是初次接觸性事的確有可能，但正常情況不應該這樣，理論上通常3、4次就已經很多了，「11次不是不可能，但是射到後來會有血」，會有這種狀況通常是跟壓力有關，把射精的行為當作是抒壓，如果成為困擾就該去看醫生。

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▲許藍方爆出偷吃已婚醫師，不僅嗆聲正宮，傳送裸身性感照給情夫。（圖／翻攝許藍方臉書）



許藍方強調，次數不是重點，重點是進行性事時大腦是否獲得滿足，並頻頻脫口「那個童先生真的是丟你老師的臉欸」、「如果不懂就算了」，甚至直言童仲彥是「男人之恥」，「男人之光不會射這麼多次。」



許藍方表示，平均一小時要一次反而會讓她覺得對方精神可能需要幫助，或者遭遇什麼困難，「其實我也不相信，但客觀的說，不是不可能，但是正常的人如果可以獲得滿足，不會射這麼多次。」



這段談話因不倫戀再被掀出後，童仲彥也在臉書貼出接受《鏡週刊》採訪的回應全文，坦言對於許藍方不倫戀一事不會以所謂的外遇來描述，而是稱之為「情感移動」，「很多鄉民不滿許眨低男人性能力，甚至認為她仇男，阿童要替她講句話，從許藍方的情感移動事件中，對她提告侵害配偶權者的蒐證文本來看，許藍方很享受情感移動中的性愛，也的確遇到了性能力不錯，又跟她很契合的人」，要許藍方以後勇敢公開談自己的性事，不要愛面子說是「朋友的經驗」。



童仲彥也遺憾最後男方選擇回到原配身邊，許藍方成了過客，建議對方或許可以用更了不起負責的方式，更寬容體諒對方和其原配負起責任。