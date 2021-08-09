桃園千葉締結友好城市五週年　「積木畫」展現相連友誼之橋

▲鄭市長與熊谷知事進行桃園千葉友好交流締結五週年視訊會議(左為秘書處顏子傑處長)。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這麼重要的日子，互道友誼，豈能受疫情影響！桃園於2016年8月9日與千葉縣締結友好城市，今年為第5年，市長鄭文燦9日與日本千葉縣知事熊谷俊人進行視訊會談，雙方互贈締結紀念品表達彼此厚重情誼。其中鄭市長特別致贈積木畫，畫中展現「大溪橋」與「中之島大橋」相連的友誼之橋，象徵兩座城市跨海相連。

鄭市長首先恭喜日本東京2020奧運於8日晚圓滿落幕，也預祝即將在8月24日開始的帕運一切順利。他說，身障者的權益一直以來是桃園市關注的議題，相信各國的身障者運動員也能在此次比賽中大放異彩。

新上任的熊谷知事用中文說「鄭市長，你好！」，場面溫馨。熊谷知事表示，他大學主修經濟，畢業論文曾以「台灣通訊」作為研究主題，對於台灣有非常濃厚的興趣。熊谷知事特別恭喜，桃園選手李智凱獲得東奧體操男子鞍馬銀牌，來自千葉縣船橋市的萱和磨選手，則獲得了銅牌，他們都是非常優秀的體操競技運動員。

熊谷知事進一步說明，此次東奧共有4項體育賽事在千葉縣舉行，分別為擊劍、跆拳道、摔跤和衝浪，其中來自桃園的跆拳道選手蘇柏亞與黃鈺仁，也在千葉幕張展覽館出賽。

鄭市長向熊谷知事道感謝，日本即時伸出援手，捐贈337萬劑疫苗給台灣。台灣目標在今年秋季，國人的疫苗施打率得以普及。有鑑於Delta病毒仍肆虐全球，未來國境管制變成防疫重點，桃園國際機場與成田國際機場都在防疫第一線，針對疫情調查與政策可以多交流。他也說，待疫情趨緩之後，希望雙方的交流，能像過去一樣活絡而多元化。

桃園市政府秘書處顏子傑處長說明，熊谷知事致贈千葉縣在地手工製作的玻璃藝術品，「晶瑩透亮的黃色梨子代表千葉、磨砂粉嫩的桃子則是桃園」。鄭市長則準備了樂高達人黃彥智先生製作的積木畫，畫中展現桃園「大溪橋」與千葉「戀人的聖地—中之島大橋」，畫作的日文字「絆」是深厚友誼的意思。

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