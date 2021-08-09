有錢人飛美打疫苗「8人返台確診」！醫曝原因嘆：未必會是較好選擇

▲許多民眾為了打疫苗，冒險飛國外。（示意圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增4例本土確診，其中北市2例、新北及高雄各1例。台北市長柯文哲表示，北市「有錢人跑去美國打疫苗」，結果返台有8例確診，呼籲不需特別跑美國打疫苗。對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也強調，以台灣目前疫情狀況，特別飛出國打疫苗，其實未必會是比較好的選擇。

柯文哲提及，自己檢視了一下北市數據，發現7月至今有8人去美國打疫苗，但回來台灣後卻確診，原因是疫苗打下去到發揮作用，需要經過10至14天的時間，並不是打下去就馬上有保護力；儘管一下飛機立刻打疫苗，但美國每天確診數高達好幾萬，若在美國境內沒有戴口罩，被感染機會還是很大。

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柯文哲說，台灣在1、2個月前打疫苗算蠻麻煩的，畢竟不太打得到，所以台灣飛到美國的班機幾乎班班客滿，「有錢人跑去美國打疫苗」，自己看過北市統計數字，光是台北市疫調詢問後得知，跑去美國打疫苗、回台卻確診的總共有8例，表示台灣目前還是比較安全，如果真的是為了打疫苗，「這陣子不用特別跑到美國，沒必要！」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》隨後也發文直言，「這其實可以預測！」由於美國疫情算嚴重，打完疫苗要產生保護力至少要2週，完整打完兩劑必須待一個月，「在疫情嚴重的地方生活一個月，其實風險一定比在台灣大很多。」

該粉專也提醒，以台灣目前疫情狀況，特地出國打疫苗，其實未必會是較好的選擇，台灣雖然疫苗供給還不足夠，但相對疫情也穩定。除非民眾真的有很特別需求，否則在國內做好個人防疫，等到自己排到疫苗的時間盡速施打，還是相對安全。