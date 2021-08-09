日本40天報廢8000劑疫苗！職域接種頻出包　冰箱電線脫落、忘插電

▲日本推動大規模疫苗接種至今意外頻傳，導致上萬劑疫苗被迫報廢。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本目前推動職域疫苗接種計畫，然而卻傳出截至7月底前，光是因工作人員疏失，該計畫就有8000多劑的疫苗被迫報廢。另一方面，厚生勞動省6月起在1000人以上的企業或是大學推動職域疫苗接種計畫，至8月1日前已經在2300個場所完成772萬劑疫苗施打。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省日前首度於官網實名公布報廢疫苗的企業名單，截至7月底，一共有48個企業或大學報廢了共8090劑疫苗，其中有7210劑是因為冷凍庫溫度異常或是沒有插電，導致疫苗沒有存放在適當溫度而報廢。

▲日本也有意推動殘劑施打預約。（圖／路透）



由於疫苗需要提前解凍，並在一定時間內施打完畢，如果沒有馬上施打，就必須報廢。因此有部分報廢的疫苗是因為民眾預約施打但實際卻未到場接種所致。根據厚生勞動省統計，因此種情形報廢的疫苗約有810劑。

不僅如此，日本疫苗接種中心的冷凍庫電線脫落意外頻傳，因此目前許多大規模接種會場也盡可能以膠帶固定插頭與插座，希望能減少類似情形再度發生。此外，相關單位也事先募集了願意施打殘劑的民眾，希望減少臨時取消預約導致的疫苗耗損。

厚生勞動省表示，「為了不要讓珍貴的疫苗報廢，我們會參考公布的這些案例持續優化接種計畫。」

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