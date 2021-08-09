「官員坐商務艙就是不對」　蘇貞昌揭決定張少熙去留時間點

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

東京奧運落幕，台灣取得2金4銀6銅的歷史佳績，而在賽前因「經濟艙風波」而請辭的體育署長張少熙也有可能「將功折罪」免辭的聲音。對此，行政院長蘇貞昌9日表示，官員不該坐進商務艙，所有功過會等大家回來後總檢討。

在東京奧運賽前，世界羽球球后戴資穎一則「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」的貼文引爆風波，讓總統蔡英文過去承諾讓選手搭乘商務艙落空，逼得蔡英文跟蘇貞昌都火速向選手與國人道歉。

不過，這次台灣選手在奧運殿堂拿下歷史性的佳績，也讓外界開始有所謂張少熙可以將功折罪的聲音。對此，蘇貞昌9日接受訪問時表示，這次非常感謝台灣選手這麼爭氣，在東京奧運創造歷史性成績，國人也從得獎過程中看到選手展現最高風度跟氣度。

蘇貞昌說，大家享受比賽，不論成敗都展現讓全世界肯定、台灣選手的高水準與好風度，國人也不會像有些國家，又是罵裁判又是噓選手，可見台灣國民水準越來越高。

蘇貞昌指出，這次成績除了國手努力外，背後也有非常多人支持，包括教練、陪練員，甚至按摩師跟行政人員。他認為，這是國人的支持，國力的展現，但百密有一疏，出國為了防疫包下飛機，官員不該坐進去商務艙，這是不對，所有功過會等大家回來後做總檢討。